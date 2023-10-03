Parti içinde siyasi deha parti dışında tam bir fiyasko! Ahmet Hakan yazdı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bu hafta birçok konuya değindiği yazısında Kemal Kılıçdaroğlu'da vardı. Genel başkalığı süresince girdiği her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu için tüm olumsuzluklara rağmen CHP kurultaylarını asla kaybetmemesini parti içinde 'siyasi deha' olarak yorumladı.

Hakan, 'Bir siyasi liderin, parti içinde bu kadar maharetli olup parti dışında bu kadar fiyasko olması, siyaset bilimi fakültelerinde bilimsel olarak ele almaya değer bir konudur. Çünkü literatüre girecek bir olaydır bu.' dedi. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının diğer bölümünden ayrıntılar:

Son günlerde “COVID yükseldi, acil kapanma lazım, aşı kampanyası başlatılmalı” türü çağrılar geliyor değişik çevrelerden. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bu çağrılara yönelik beş maddelik cevabı var:

- BİR: COVID-19 ilk çıktığında tamamen bilimin yol göstericiliğinde adımlar attık. En radikal önlemleri almaktan kaçınmadık. Aşı uygulamasını teşvik ettik. Bunları milletle uyum içinde yürüttük. Çünkü bilim, o zaman bunu söylüyordu.

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- İKİ: Bugün bilim bize şunu söylüyor: COVID-19, artık griple eş değer durumdadır. COVID-19, griple nasıl mücadele ediliyorsa öyle mücadele edilecek bir hastalığa dönüşmüştür. Toplu aşı kampanyasına gerek yok. Kapanma benzeri tedbirlere gerek yok.

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