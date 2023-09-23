Özgür Özel 15 Temmuz gecesi neredeydi? Uğur Dündar Özel'in ağzından aktardı!

15 Temmuz 2016 saat 23.00'da darbe girişimi yaşandı. Bu yıl 15 Temmuz darbe girişiminin 7. yıldönümü. 15 Temmuz Darbe Girişimi veya 2016 Türkiye Askerî Darbe Teşebbüsü, darbecilerin verdiği isimle Harekât Yıldırım veya Yurtta Sulh Harekâtı, 15-16 Temmuz 2016 tarihleri arasında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kendilerini Yurtta Sulh Konseyi olarak tanımlayan bir grup asker tarafından Türkiye'de yaşanan askerî darbe girişimidir.

Sözcü yazarı usta gazeteci Uğru Dündar bu haftaki yazısında çok beklenmedik bir konuya değindi. CHP genel başkanlığına adaylığını açıklayan Özgür Özel hakkında 15 Temmuz gecesine dairbir yazı kaleme aldı. İşte Dündar'ın yazısının bir bölümü:

15 Temmuz 2016…

O gece saat 21.00 civarında, olağan dışı hareketlenmeler olduğunu televizyonlardan öğrendik. Çok geçmeden bunun darbe girişimi olduğunu yine televizyonlardan duyduk. Olaylar başlar başlamaz telefonlaşarak Genel Merkez’de buluşmaya karar verdik. Bizi ilk arayanlardan biri Uğur Dündar oldu. Bunun hain bir kalkışma olduğunu, CHP’nin bu darbeye karşı direnmesi ve demokrasinin yanında durması gerektiğini söyledi.

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