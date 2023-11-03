Oysa ki İmamoğlu da Özel de Kılıçdaroğlu ile birlikte tartıya çıkmışlardı... Tek sorumlu Kılıçdaroğlu mu? Barış Yarkadaş yazdı

CHP kurultayı için geri sayım başladı. CHP'nin, 38. Olağan Kurultay'ı, "İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganıyla hafta sonu Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı kurultayın ilk günü genel başkan, ikinci günü Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimi yapılacak.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun delegeler tarafından yeniden aday gösterilmesi, Manisa Milletvekili Özgür Özel'in de aday olabilmek için yeterli sayıya ulaşması bekleniyor.

TV100 yazarı Barış Yarkadaş bu hafta köşe yazısında 'Zira; seçim bittiği günden bu yana İmamoğlu ile birlikte yürüttükleri kampanya istedikleri kadar olmasa da sonuç verdi. “Kılıçdaroğlu’nu yıpratarak seçmenin tepkisini CHP liderine yöneltme ve partiden uzaklaştırma stratejisi’’ az da olsa tuttu. İmamoğlu’nu destekleyen Saraçhane Medyası, neredeyse 24 saat boyunca Kılıçdaroğlu aleyhine haber yaptı. Seçimin kaybedilmesinin tüm sorumluluğu Kılıçdaroğlu’nun üzerine yıkıldı.' ifadelerini kullandı.

Kendi ilinde seçimi kazanamayan ve milletvekili sayısını artıramayan Özel, yaratacağı hangi mucizeye inanmamızı bekliyor diye Yarkadaş 'Aynı delegeler, sandık başına giderken, “Parti son üç yıldır kötü yönetiliyordu’’ diyen Özgür Özel’e “Peki o halde niye itiraz etmediniz, niye sesinizi çıkarmadınız? Yoksa yeniden seçilmek ve koltuklarınızı garanti altına almak için mi partinin kötü yönetilmesine seyirci kaldınız” diye soracaktır.' dedi. Barış Yarkadaş'ın yazısının bazı bölümleri:

ÖZEL DE HİÇBİR ŞEYDEN SORUMLU DEĞİL…

Özgür Özel de ondan farksız değil.

Özel, daha önce Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olduğu Manisa’da seçimi kazanamamış ve milletvekili sayısını yıllardan bu yana artıramamış olmasına rağmen buna ilişkin hiçbir değerlendirme yapmıyor.

Peki kendi ilinde seçimi kazanamayan ve milletvekili sayısını artıramayan Özel, yaratacağı hangi mucizeye inanmamızı bekliyor?

İSTANBUL’DA DÜŞEN OYLAR…

Üstelik sadece Karadeniz’de etki yaratmamanın yanı sıra CHP’nin İstanbul’da oylarının düşmüş olması bile konuşulamadı.

İmamoğlu, etki altına aldığı medyayla okları tamamen Kılıçdaroğlu’na yöneltti. Böylece Meral Akşener’in sorumsuz davranışlarının vebalini de Kılıçdaroğlu ödemek zorunda kaldı.

İmamoğlu, İstanbul’da oyların neden düştüğü ve Karadeniz’de neden herhangi bir etki yaratamadığının cevabını bugüne dek vermiş değil.

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