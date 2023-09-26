Kürt kızları üzerinden sapık fanteziler! Ümit Özdağ trollerin beni korkutamaz! Fuat Uğur yazdı

TV100 yazarı Fuat Uğur bu hafta Ümit Özdağ ve teşkılatını masaya yatırdı. Ciddi ve kan donduran iddialarda bulunan Uğur, 'Cibilliyet meselesi. Misal Ümit Özdağ’ın tutuklanmasını protesto ettiği Rauf Köse’nin Kürt vatandaşlarımıza yönelik o sapıkça ırkçı aşağılamaları haklarında yeterli fikir edinmemizi sağlıyor. Sosyal medya hesaplarından halkı alenen kışkırtmak ve yalan haberler yaymakla suçlanan bu ırkçı, Kürtleri tehcir edeceklerinden başlayıp, hepsinin veba mikrobu ve cin taifesi olduğuna varıncaya kadar saydırdıktan sonra onlara “Hz. İbrahim’i ateşe atan şerefsizler” diye hakaret ediyor.' dedi.

KÜRT KIZLARI ÜZERİNDEN SAPIK FANTEZİLER

“İran gibi yapacağız. Onlarda periyodik olarak vinçler meydanlarda duruyor, kafalarına göre asıyorlar. Kürtlere belli bir yaşa kadar aşı yapılıp üremeleri engellenecek. Hatta bölgedeki valilere ilk gece hakkı (evlenen bütün Kürt kadınlarıyla ilk gün gerdeğe girme hakkı) tanınacak.”

Fuat Uğurun gündeme taşıdığı Kürt kızları üzerinden sapık fantaziler iddiası ise kan dondurdu. Ve Uğur, Kürt seçmene seslendi:

“Oy verdiğiniz Kemal Kılıçdaroğlu işte bu adamla oturdu, gizli bir protokol imzalayıp Ümit Özdağ’a İçişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve MİT Başkanlığı sözü verdi. Nasıl büyük bir tehlikenin eşiğinden döndüğünüzün farkında mısınız? Allah’tan Erdoğan kazandı. Başınıza neler geleceğini şöyle bir tasavvur edin bakalım şimdi. O 90’lı yılları mumla arardınız. Görüyorsunuz değil mi, bir aptallığınız nelere mal olacaktı.”

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