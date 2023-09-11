Kemal Kılıçdaroğlu’nu Erdoğan bile kurtaramaz dedi ve ekledi “ebedi genel başkanı” Ahmet Hakan yazdı

Hürriyet gazetesi yazarı yaklaşan seçim süreciyle birlkike CHP çalan Kılıçdaroğlu sinyalleri ve bu duruma dair 'Kemal Kılıçdaroğlu’nu Erdoğan bile kurtaramaz' başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Hakan, 'Erdoğan açısından baktığımızda girdiği hiçbir seçimi kazanamayan Kılıçdaroğlu, mis gibi bir rakip. CHP’nin başında kalması çok iyi olur. Hatta mümkünse CHP’nin “ebedi genel başkanı” olması daha da şahane olur.' ifadelerini kullanarak giriş yaptığı yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nun partinin başında durmaması hatta istifa etmesi gibi yorumlarını da bakın nasıl değerlendirdi.

KALMASINI MI SAĞLAMAYA ÇALIŞIYOR?

'Muhalif kesimlerin Erdoğan ne derse tam tersinde hizalanma durumu var ya... Acaba Erdoğan, “Kılıçdaroğlu gitmeli, istifa etmeli” diyerek kalmasını mı sağlamaya çalışıyor?

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Valla bilmiyorum.

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Ama bildiğim bir şey var:

Erdoğan’ın bu tutumu bile Kılıçdaroğlu’nu kurtaramaz.

Muhalif kesimlerin Kılıçdaroğlu’ndan sıdkı öyle sıyrılmış durumda ki...'

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