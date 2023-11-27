İmamoğlu'nun minik kuşları... Ekrem İmamoğlu İYİ Parti'yi mikser gibi karıştırıyor! Abdulkadir Selvi yazdı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İyi Parti'deki kayıp para ve cinsel taciz suçlamalarına değindiği yazısında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu suçladı. "Akşener’e bayrak açan milletvekilleri ve ittifakı savunan İyi Partililer şu sıralarda Ekrem İmamoğlu’nun ilgi alanında" diyen Selvi, şu yorumu yaptı: "İmamoğlu medyası ise bunların üzerinde çalışıyor. Peki bu isimlerden nereden haberleri oluyor? İyi Parti içinde doğrudan Ekrem İmamoğlu ile irtibatlı isimler var. Minik kuşlar anında uçuruyorlar. Ekrem İmamoğlu’nun parmağı İyi Parti’nin içinde. Partiyi mikser gibi karıştırıyor." dedi.

İYİ Parti'de karşılıklı suçlamalar ve istifalar sürerken, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İyi Parti'deki kayıp para ve cinsel taciz suçlamaların perde arkasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun olduğunu iddia etti. Selvi, "Seçimlerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nu tasfiye eden irade, şimdi Meral Akşener için harekete geçmiş olabilir mi?" diye sordu.

Doğrudan İmamoğlu ile irtibatlı isimler var

"Akşener’e bayrak açan milletvekilleri ve ittifakı savunan İyi Partililer şu sıralarda Ekrem İmamoğlu’nun ilgi alanında" diyen Selvi, şu yorumu yaptı: "İmamoğlu medyası ise bunların üzerinde çalışıyor. Peki bu isimlerden nereden haberleri oluyor? İyi Parti içinde doğrudan Ekrem İmamoğlu ile irtibatlı isimler var. Minik kuşlar anında uçuruyorlar."

Amaç Meral Akşener’i diz çöktürmek

"Ekrem İmamoğlu’nun parmağı İyi Parti’nin içinde. Partiyi mikser gibi karıştırıyor." diyen Selvi, "Amaç Meral Akşener’i diz çöktürmek ve ittifak yapmaya zorlamak olabilir mi? Meral Hanım; Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nu hafife aldı, siyasi hayatıyla ödedi. Siz aman dikkatli olun." uyarısı yaptı.

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