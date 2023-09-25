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Hafız kızların yüzü buzlandı! Sizin hiç başka işiniz yok mu hacılar? Buzlamacı kafalara sorular... Ahmet Hakan yazdı

Hürriyet yayın yönetmeni Ahmet Hakan bu hafta 'Kadın yüzünü buzlama' başlıklı yazısında büyük tepki çeken olaya "Yüzü görünen tesettürlü kadınlar yanlış mı yapıyor, böyle bir yaklaşım ayıp kaçmıyor mu hocalar?" diye karşı çıktı.

KONYA'nın Karatay İlçe Müftülüğü, hafızlık eğitimini tamamlayan kadınlara diploma verilmesi töreninin fotoğraflarını kadınların yüzlerini buzlayarak servis etti.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Konya Karatay Müftülüğü'nün diploma dağıtım töreni için servis ettiği fotoğrafta kadınların yüzlerinin buzlanmasını değerlendirdiği yazısında, "Tesettürlü kadının yüzünü buzlarsan, bu kadınlar tesettürleriyle toplumun her alanında nasıl var olacaklar ey Karatay Müftülüğü? Ne yani? Yüzü görünen tesettürlü kadınlar, yanlış mı yapıyorlar? Böyle bir yaklaşım, en azından biraz ayıp kaçmıyor mu hocalar?" ifadelerini kullandı.

Çok sinirlendiğini kaydeden Hakan, yazısında, "Sanırım yaşım ilerledikçe bu tür lüzumsuzluklara karşı tolerans eşiğim düşüyor. Neyse... Biraz sakinleşeyim ben" dedi.

Törene katılan erkeklere ne yaptınız?

- Yüzü buzlamanın mantığı nedir? Hangi kitabın hangi sayfasından buzlama sonucunu çıkardınız? Sizin hiç başka işiniz yok mu hacılar?
- O toplantıya katılan erkekler var. O erkekler o kadınların yüzlerini gördüler. O toplantıdaki erkekler için de bir “buzlama” yöntemi bulmanız gerekmiyor muydu?

Aşırı sinirlendim bu saçmalığa

Aşırı sinirlendim bu saçmalığa. Sanırım yaşım ilerledikçe bu tür lüzumsuzluklara karşı tolerans eşiğim düşüyor. Neyse... Biraz sakinleşeyim ben.


NOT: Törene katılan bazı kadınlar, kendilerinin tanınmasını istememiş olabilir. Buna saygı duyulur. Ancak bu tür durumlarda yapılması gereken “buzlama” değil, fotoğrafı servise koymamaktır.

Ahmet Hakan yazısının devamı için >>>

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