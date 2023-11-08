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Gerilim tırmanıyor! Erdoğan, Hatipoğlu'na rozeti taktı Akşener küplere bindi! ''O vekili alırsanız ittifak yapamayız!'' mesajı

Turktıme yazarı Talat Atilla bu hafta 'Akşener, Erdoğan'a ''O vekili alırsanız ittifak yapamayız!'' mesajı gönderdi! DP'de Darbe Hazırlığı!' başlıklı yazısında İyi Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçmesiyle yaşananları kaleme aldı.

Gerilim tırmanıyor! Erdoğan, Hatipoğlu'na rozeti taktı Akşener küplere bindi! ''O vekili alırsanız ittifak yapamayız!'' mesajı

Görüş ayrılıkları nedeniyle İYİ Parti'den istifa ettiğini açıklayan Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, AK Parti'ye katıldı.

Hatipoğlu'na rozetini takan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah bu katılım töreni partimiz için, Türkiye demokrasisi için hayırlara vesile olur. İnşallah bundan sonraki süreçte de Eskişehir ile birlikte bölgede yeni bir sıçramanın, yeni bir doğumun, yeni bir gelişmenin olmasına da vesile olur. Eskişehir'le beraber durmak yok yola devam diyelim." ifadelerini kullandı.

Turktime yazarı Talat Atilla bu transferi 1 Kasım’da yazmış, daha sonra da 7 Kasım Salı günü de iktidar partisine geçeceğini belirtmişti. Şimdi ise iktidar partisine geçişinin perde arkasında Akşener-Erdoğan düellosunda yaşananları köeşesine taşıyan Atilla, 'Aldığım özel bilgilere göre kısa süre önce partisinin Eskişehir milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun ayrılacağını öğrenen Akşener, Hatipoğlu'nun iktidar partisine geçmeye niyetli olduğunu da öğrenince iyice küplere binmiş.' ifadelerini kullandı.

O VEKİLİ ALIRSANIZ İTTİFAK YAPAMAYIZ!

Harekete geçen Akşener, Erdoğan'ın önemli bir kurmayı aracılığı ile Erdoğan'a "Nebi Hatipoğlu'nu partinize lütfen almayın. Beni ve partimi kırmış olursunuz. Şayet alırsanız, yerel seçimlerde ittifak yapma ihtimalimizi de sıfırlamış olursunuz" şeklinde nazik ama aba altından sopa gösteren bir mesaj iletir.

Erdoğan'ın bu mesajı götüren kurmayına ne yanıt verdiğini bilmiyorum ama Hatipoğlu'nun rozetini bizzat takmasıyla Akşener'e verdiği mesajı eylemsel olarak görmüş olduk.

MHP İLE YOLA DEVAM!

CHP liderliğinin değişmesi ile kartların yeniden dağıtıldığı siyasette, Erdoğan'ın Akşener'in bu mesajına itibar etmemesini, Akşener'e güvenmediği, MHP ile yola devam kararlılığı şeklinde okumak da mümkün.

Akşener'in Nebi Hatipoğlu'na kızgınlığının altında ise, Hatipoğlu'nun yakın çevresine "İyi Parti'ye çok para yardımı yaptım!" sözlerinin neden olduğu iddia ediliyor.

Talat Atilla yazısının devamı için >>>

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