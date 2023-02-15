Fuat Uğur: Bu akşam ekran başında görmek istediklerim…

İşte Fuat Uğur'un yazısı:

Hangi birinden başlasam…

Şırnaklı Ömer ve Servet 3 bin kişiye çorba dağıtıyor.

Sivaslı Tahsin çay dağıtıp insanları ısıtıyor.

Enkazın altından sekiz kişiyi kurtaran kepçe operatörü Ahmet, dokuz kişiyi kurtaran Murat Ergün ve arkadaşları, enkaz altından çıktıktan sonra çalışmalara katılan Onur Mehmet…

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bin konut bağışlıyor ve toplam yardım tutarı 1 milyar 855 milyar lirayı buluyor.

Sarıgül Kaçan adlı bir ninemiz ineğini satıp 13 bin lirayı depremzedelere bağışlıyor.

1983 Erzurum depremini yaşayan 67 yaşındaki Nazime Kılıç, boğasını satarak eline geçen 23 bin lirayı depremzedelere gönderiyor.

Adı açıklanmayan bir Pakistanlı 30 milyon dolar bağışlayıp kayıplara karışıyor.

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