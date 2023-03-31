Engin Ardıç: Dağ nerede, fare nasıl?

İşte Engin Ardıç'ın yazısı:

Başından beri bu işten bir iş çıkmayacağını biliyorduk.

Çok söyledik ama dinletemedik, umut bağlamışlardı.

Sonuçta dağ fare doğurdu. Böyle olması da doğaldı.

Birisi "Halil İbrahim bereketi" diye saçmalıyor, öteki yutmuyor.

"Sofrayı büyütelim" diyor, takan yok.

Bir saat görüşmüşlerdi, herhalde çay da içmişlerdir...

Sıfıra sıfır, elde var sıfır.

"Siyasette ittifaklar olmalıdır ama menfaat değil ilke ittifakı olmalıdır" demiş...

Öteki hep gülümsedi. Bozuntuya vermiyor.

Beriki Atatürk'ü tartışmıyor, teröre karşı mesafeli...

Bu CHP'de artık olmayan bir meziyet!

PKK'sına, FETÖ'süne, IŞİD'ine, DHKP-C'sine...

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