En küçük bir duyarlılık yok! Ayşenur Arslan köy kahvesinde konuşur gibi konuşuyor! Ahmet Hakan yazdı

Başkent Ankara’da geçtiğimiz günlerde sabah saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığı’na bombalı saldırı girişiminde bulunulmuştu. Saldırı girişiminde bulunan 2 terörist, emniyet güçlerince etkisiz hale getirildi.

Ankara'da 'da İçişleri Bakanlığı'nı hedef alan terör saldırısıyla ilgili Halk TV'nin skandallar kraliçesi Ayşenur Arslan'dan teröristleri masum gösteren skandal sözler ortalığı karıştırdı. RTÜK, Halk TV ve Arslan için inceleme başlatmıştı.

Başlatılan inceleme ile RTÜK, Halk TV'ye Ayşenur Arslan'ın Medya Mahallesi programında kullanılan ifadeler ile Haber Masası programında Altın Portakal'a ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yöneltilen eleştiriler sebebiyle 5 kez program durdurma ve üst sınırdan idari para cezası verdi.

Hüriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Ayşenur Arslan'ın tepki çeken ekran konuşmasını en az dört kez dinlediğni belirtirken öte yandan 'Bir metin yok elinde. Aklına geleni söylüyor. Köy kahvesinde sohbet eder gibi. Altın gününde dedikodu verir gibi. Sıfır sorumlulukla konuşuyor, sonsuz dağınıklıkla konuşuyor.' ifadelerini kullandı.

ALAYCI MELODİYLE ŞARI SÖYLÜYOR

Bir de gayri ciddilik sorunu var. “Baltalar elimizde / Uzun ip belimizde” şarkısını, “Tabancalar elimizde / Bombalar belimizde” diye söylüyor. Alaycı bir melodiyle söylüyor bu şarkıyı. Dünyanın hiçbir televizyonunda bu kadar ciddi bir olaya bu kadar gayriciddi yaklaşıldığı görülmemiştir.

KIRMIZI DİPLİ MUMLA DAVETİYE

Tamam, kabul. Olayın oluş biçimiyle ilgili bir sürü soru işareti var. Fakat en küçük bir bilgiye, en ufak bir uzmanlığa yaslanmadan bu soru işaretlerini gidermeye çalışıyor ekranda. Bunu yaparken de bir sürü çam deviriyor. Yanlış anlaşılmalara kırmızı dipli mumla davetiye çıkarıyor.

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