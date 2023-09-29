Din dahil her inancı, her değeri kullanan FETÖ Altın Portakal'da ortaya çıktı! Nedim Şener yazdı

Hürriyet yazarı Nedim Şener bu hafta 'FETÖ Altın Portakal’a da sızdı' başlıklı yazısında Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde FETÖ propagandası yapmakla suçlanan 'Kanun Hükmü' adlı belgeseli yer aldı. Şener, 'Hiçbir fırsatı kaçırmayan FETÖ, şimdi de Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ortaya çıktı.' ifadelerini kullandı.

Öte yandan Şener, belgeselin festival programına alınması firari FETÖ’cüler ve FETÖ’nün sosyal medya hesapları tarafından sevinçle karşılandığını dile getirirken 'Durumun anlaşılması üzerine belgesel CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen festivalin yarışma programından çıkarıldı. Bunun üzerine, jüri üyeleri çekilme kararı aldı. Bu da yetmedi, yapımcı ve yönetmenler de eserlerini festivalden çekti.' dedi.

ALIN SİZE RAKAMLARLA KHK GERÇEĞİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın FETÖ propagandası nedeniyle desteğini çekmesine rağmen belgeselin CHP’li Antalya Belediyesi’nin organizasyonundaki festival programına alınması FETÖ’cülerde tekrar büyük sevinç yarattı. Akşam saatlerinde yeniden belgeselin festival programından çekildiği açıklandı.

Ortaya ise sanat adına büyük bir kaos kaldı. Elbette bunun sorumluluğu konudan habersiz olan ve sanat adına hareket eden juri üyelerinin, yapımcı ve yönetmenlerin değil bu belgeseli festivale dahil edenlerindir. Belgesel gösterilsin ya da gösterilmesin tek başarılı olan, propagandasında başarılı olan FETÖ’dür. FETÖ böyledir; sızar, böler ve parçalar...

'Kabul etmemiz mümkün değil'

'Terör örgütü destekçisi olarak tarif edilmeyi kabul etmelerinin mümkün olmadığını' belirten Boyacıoğlu, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Geldiğimiz noktada kendini sinema emekçileri adına sorumlu hissederek hareket eden bizler olayın sorumlusu ve suçlusu olarak gösterilmek isteniyoruz. Herhangi bir terör örgütünün destekçisi olarak tarif edilmeyi kabul etmemiz mümkün değildir. Bu aşamada yeni bir karar alarak ‘Kanun Hükmü’ adlı belgeseli 60’ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali seçkisinden çıkarıyoruz.”

Kültür ve Turizm Bakanlığı Altın Portakal'dan çekildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekildiğini duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'nin kültürel ve sanat değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi vizyonuyla çalışan Bakanlığın bu vizyon çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen yüzlerce kültür sanat etkinliğine destek verdiği belirtildi.

Türk sinemasının alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan ve 60'ıncısının düzenlenme süreci devam eden Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, belgesel yarışması bölümünde "Kanun Hükmü" adlı belgeselin yer aldığı anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"Böylesi önemli bir festivalde, sanatın gücü kullanılarak mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması son derece üzücüdür. Bakanlığımız, aziz milletimizin 15 Temmuz'da verdiği destansı mücadelesinin itibarsızlaştırılması, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılması çabasının bir parçası olmayacaktır. Bu sebeple Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekilmiş bulunuyoruz."

Nedim Şener yazısının devamı için >>>