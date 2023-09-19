Devletin elçisi Namık Tan’ın hainliği! Affedersin sen AB’nin avukatı mısın? Ali Karahasanoğlu yazdı

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu bu hafta daha önce İsrail ve ABD büyükelçilik görevlerini yürütmüş şimdilerde ise CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olan Namık Tan'ın sözlerini kaleme aldı. 'Bakın, Türkiye’yi yurtdışında yıllarca temsil eden bu şahsın, ben diyeyim "Batı hayranı şaklabanlıkları"na.. Siz deyin, "iftiraları"na.. Bir başkası desin, “iddiaları”na: “Erdoğan AB masasından kalkamaz, Avrupalılar o sözleri ciddiye almaz!" Affedersin Namık.. Sen AB’nin avukatı mısın?' ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu köşe yazısında ''Türkiye nasıl bir ihanet içinde, görelim mi? Türkiye’yi dış ülkelerde yıllarca temsil eden isimlerin dahi, kendi devletlerine nasıl bir düşmanlık içinde olduklarını görelim mi? Türkiye’yi temsil ederken, eziklik yaşamaması gereken, dış ülkelerin istekleri karşısında komplekse girmemesi gereken, devleti temsil noktasında seçilmiş çok önemli görevlilerin dahi, nasıl bir yabancı hayranlığı içinde olduklarını görelim mi? Namık Tan! CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı. Bakın, Türkiye’yi yurtdışında yıllarca temsil eden bu şahsın, ben diyeyim "Batı hayranı şaklabanlıkları"na.. Siz deyin, "iftiralarına'' dedi.

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