Cumhurbaşkanı teşhisi koydu! Emniyet gereğini yapmalı...

Geçtiğimiz hafta gençlerle Teknofest buluşmasında bir araya gelen Erdoğan, “Birileri ülkemizde yaşayan sığınmacıları etrafa kin ve nefret tohumu saçmanın vesilesi yapmaya çalışıyor. Milleti karamsarlığa sürükleyerek sosyal fay hatlarını tetikleyerek bu ülkenin varlığına birliğine bekasına göz dikenlerin hepsi de unutmayın 5. KOL FAALİYETİDİR. Sorun çözmek için teşhis başkadır, fitne ve bozgunculuk peşinde koşmak başkadır. Hangi ipi çekseniz ucu aynı yerlere çıkar. Yalan yanlış haberlerle milleti birbirine karşı, emekçilere karşı kışkırtanların derdinin ne olduğu bellidir.” ifadelerini kullanmıştı.

Uğur bu haftaki yazısında bu konuşmanın analizini yaparak 'Geçen hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Teknofest buluşmasında gençlere hitaben yaptığı konuşmasında ortaya çıktı ki DEVLET bu provokatörün amacını anlamakla kalmamış, 12’den isabet ettirerek yaptığının adını da koymuştu.' ifadelerini kullandı.

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