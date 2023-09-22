CHP ve HDP arasında gizli protokol var mı? HDP'de neden gönül kırıklığı var? Zafer Şahin yazdı

Milliyet yazarı Zafer Şahin bu haftaki yazısında çok önemli bir noktaya dikkat çekti. Yakın zamanda Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimlerinden sonra Ümit Özdağ ile imzaladığı gizli protokol ifşa olmuştu.

Şahin, Özel'in yaptığı bir konuşmada söylediği sözlere dikkat çekti. Özgür Özel “Resmen ittifak olmadığımız ama oy aldığımız seçmenlerde.. Örneğin Doğu ve Güneydoğu illerindeki seçmenlerde de imzalanmış bir gizli protokol ve o protokollerdeki vaatler üzerine gönül kırıklıkları var!” ifadelerini kullanmıştı.

Zafer Şahin, bunun üzerine 'Özel sanki Özdağ ile imzalanan protokolün HDP’yi üzdüğünü söylüyor ama ayrıntı bütünü anlatır. HDP’de neden gönül kırıklığı oluşsun ki? Acaba HDP’ye de vaatlerde bulundukları bir protokol daha mı var?Ümit Özdağ ile imzalanan gizli protokolün içeriğini öğrendik… Sıra HDP ile mutabık kalınan anlaşmada…' ifadelerini kullandı.

Zafer Şahin yazısının devamı için >>>