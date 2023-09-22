GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Yazarlar /

CHP ve HDP arasında gizli protokol var mı? HDP'de neden gönül kırıklığı var? Zafer Şahin yazdı

Milliyet yazarı Zafer Şahin bu hafta 'Zaman ayarlı Atatürkçülük' başlıklı yazısında bir çok konuya değindi. 'HDP ile gizli protokol var mı?' sorusunu soran Şahin özellikle Özel'in konuşması üzerine konuyu bakın nasıl kaleme aldı.

Milliyet yazarı Zafer Şahin bu haftaki yazısında çok önemli bir noktaya dikkat çekti. Yakın zamanda Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimlerinden sonra Ümit Özdağ ile imzaladığı gizli protokol ifşa olmuştu. 

Şahin, Özel'in yaptığı bir konuşmada söylediği sözlere dikkat çekti. Özgür Özel “Resmen ittifak olmadığımız ama oy aldığımız seçmenlerde.. Örneğin Doğu ve Güneydoğu illerindeki seçmenlerde de imzalanmış bir gizli protokol ve o protokollerdeki vaatler üzerine gönül kırıklıkları var!” ifadelerini kullanmıştı. 

Zafer Şahin, bunun üzerine 'Özel sanki Özdağ ile imzalanan protokolün HDP’yi üzdüğünü söylüyor ama ayrıntı bütünü anlatır. HDP’de neden gönül kırıklığı oluşsun ki? Acaba HDP’ye de vaatlerde bulundukları bir protokol daha mı var?Ümit Özdağ ile imzalanan gizli protokolün içeriğini öğrendik… Sıra HDP ile mutabık kalınan anlaşmada…' ifadelerini kullandı. 

Zafer Şahin yazısının devamı için >>>

kemal kılıçdaroğlu hdp özgür özel ümit özdağ zafer şahin
ÇOK OKUNAN HABERLER
İmamoğlu, Yavaş ve tüm CHP’liler artık bu gerçeği kabul etmeli! “Kaybet ve Kaybettir’’ stratejisi Barış Yarkadaş yazdı İmamoğlu, Yavaş ve tüm CHP’liler artık bu gerçeği kabul etmeli! “Kaybet ve Kaybettir’’ stratejisi Barış Yarkadaş yazdı
CHP ve HDP arasında gizli protokol var mı? HDP'de neden gönül kırıklığı var? Zafer Şahin yazdı CHP ve HDP arasında gizli protokol var mı? HDP'de neden gönül kırıklığı var? Zafer Şahin yazdı
Gezi isyanı, ders kitaplarına girmiş! Bunun yanlış olduğunu söyleyen herkese soruyorum! Ali Karahasanoğlu yazdı Gezi isyanı, ders kitaplarına girmiş! Bunun yanlış olduğunu söyleyen herkese soruyorum! Ali Karahasanoğlu yazdı
SON HABERLER
Ocak 2024 zam oranı belli oldu! En düşük emekliği aylığı 10 bin lirayı geçecek! Ocak 2024 zam oranı belli oldu! En düşük emekliği aylığı 10 bin lirayı geçecek!
Gezi isyanı, ders kitaplarına girmiş! Bunun yanlış olduğunu söyleyen herkese soruyorum! Ali Karahasanoğlu yazdı Gezi isyanı, ders kitaplarına girmiş! Bunun yanlış olduğunu söyleyen herkese soruyorum! Ali Karahasanoğlu yazdı
CHP ve HDP arasında gizli protokol var mı? HDP'de neden gönül kırıklığı var? Zafer Şahin yazdı CHP ve HDP arasında gizli protokol var mı? HDP'de neden gönül kırıklığı var? Zafer Şahin yazdı
İmamoğlu, Yavaş ve tüm CHP’liler artık bu gerçeği kabul etmeli! “Kaybet ve Kaybettir’’ stratejisi Barış Yarkadaş yazdı İmamoğlu, Yavaş ve tüm CHP’liler artık bu gerçeği kabul etmeli! “Kaybet ve Kaybettir’’ stratejisi Barış Yarkadaş yazdı
Sınıfları havalandırmak çare değil Sınıfları havalandırmak çare değil
Daha 17 mi? Sorun sadece bu mu? Daha 17 mi? Sorun sadece bu mu?
Elon Musk, Tesla fabrikası için ne dedi Elon Musk, Tesla fabrikası için ne dedi
İstikrar, sürdürülebilirlik ve elbette öngörülebilirlik İstikrar, sürdürülebilirlik ve elbette öngörülebilirlik