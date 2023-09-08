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Bile isteye 'fitne' ateşini yakıyorlar! AK Parti'de "Karadeniz isyanı" çıkarma gayreti

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve gazeteci Hadi Özışık bu haftaki yazısında çok önemli ayrıntıya dikkat çekti. Yerel seçime atmosferinin kızıştığı şu günlerde henüz özellikle İstanbul ve Ankara için adaylar kesinleşmiş değil. Özışık bu süreci 'Yerel seçimler öncesi "Karadenizli aday formülü" ile ismi İBB için geçen isimleri birbirine düşürme gayreti var. İstiyorlar ki, AK Parti'de "Karadeniz isyanı" çıksın.' şeklinde farklı bakış açısından yorumladı.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve gazeteci Hadi Özışık, birilerinin temenisinin AK Parti'de adı İstanbul adaylığı için geçen isimler daha şimdiden birbirlerine düşmeleri yönünde olduğunu belirtti. 

Özışık, '"Kazanacak aday"ın ısrarla Karadenizli olması yönünde yaptıkları haber ve yorumlar tesadüf değil, bile isteye "fitne" ateşini yakıyorlar. İstiyorlar ki, AK Parti'de "Karadenizli isyanı" çıksın. İstiyorlar ki, Adil Karaismailoğlu ile Ergün Turan "adaylık kavgası"na girsin.' ifadelerini kullandı. 

Öte yandan iki konu başlığı şeklinde yazısını kaleme alan Özışık Akşener'e yüklenen Emin Çölaşan içinde söylemlerde bulundu.

İşte Hadi Özışık'ın Meral Akşener ve Emin Çölaşan yazısının ilgili bölümleri...

Asıl sizin amacınız nedir, neyin peşindesiniz

'Şimdi de... "Kendi adaylarımızla seçime gideceğiz" çıkışını yaptı diye kötü oldu İYİ mi? Emin Çölaşan başladı bile... "Bir Meral Hanım vardı" yazısında, geçmişteki İYİ'likleri bir bir sıraladıktan sonra... "(...) Kusura bakmayın biz anlayamadık ama siz neyin peşindesiniz, kime hizmet ediyorsunuz, amacınız nedir Meral Hanım" diyor...' 

CHP'nin adayları kazansın diye kurulmadık

Meral Hanım, "Biz CHP'nin adayları kazansın diye kurulmadık" diyor, Emin Bey, asıl sizin amacınız nedir, neyin peşindesiniz, ne demeye çalışıyorsunuz? "AKP'ye kazandıracak" provası mı yapıyorsunuz yoksa!
Açıklayın da bilelim...

Hadi Özışık yazısının devamı için >>>

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