Başını dik tutmakla ilgili zoru olanlar varmış! Akif Beki yazdı

Geçtiğimiz günlerde çete liderliğinden yakalanan Ayhan Bora Kaplan konusu gündeme bomba gibi oturmuştu. Karar Gazetesi yazarı Akif Beki bu haftaki yazısında Kaplan konusuna değinerek 'Ankara'daki mafya operasyonundan, gözlerini alamayacakları bir büyük resim arşivi çıkmış.' şeklinde yorumladı.

Beki, 'Çete liderliğinden yakalanan Ayhan Bora Kaplan'ın polis sorgusu, çok başlar yakacağa benziyor. Dışarı sızanlar, bazılarını siz deyin tutuşturdu, ben diyeyim kızdırdı.' ifadelerini kullandı. İşte Akif Beki'nin yazısının bazı bölümleri:

SUÇ İŞLEME AYRICALIKLARI MI VARDI?

Yeni İçişleri Bakanı Yerlikaya, suçla mücadeleye ilginç bir tanım kattı. "Suç işlemede kibirlenenlerin, kendini üstün görenlerin nefeslerini keseceğiz" şeklinde.

Eski Bakan Soylu ise son aylarında ilginç bir çıkışla adından söz ettirmişti. Hani kameralar önünde vecde gelip kendinden geçerek, trans hâlinde bağırıyordu; başınızı Ayasofya'nın minareleri kadar dik tutun, diye.

BAŞINI DİK TUTMAKLA İLGİLİ ZORU OLANLAR VARMIŞ

Anlaşılan, başını dik tutmakla ilgili zoru olanlar varmış. Ve hiçbir başı Ayasofya'nın minareleri kadar dik tutamayacak kirli işler dönmüş. Ama bu başlar artık ezilecek, kriminallere göz de açtırılmayacakmış.

Gerçi bazı kimselere suç işleme ayrıcalıkları tanınmış da artık kaldırılıyor, imtiyaz ruhsatları iptal ediliyormuş gibi tuhaf kaçabilir. Yine de büyük resim böyle tecelli ediyor, ben ne yapabilirim.

Akif Beki yazısının devamı için >>>