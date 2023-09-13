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Bahçeli İYİ Parti'yi kendisine komşu yaptı! 'Biz yerimizden memnunuz' demişlerdi... Barış Yarkadaş yazdı

TV100 yazarı Barış Yarkadaş bu hafta 'Devlet Bahçeli, İYİ Parti’den istediğini aldı' başlıklı yazısında Meral Akşener'in‘’Kimseyle ittifak yapmayacağız, seçimlere tek başımıza gireceğiz” söylemlerini farklı bir bakış açısıyla yorunladı.

TV100 yazarı Barış Yarkadaş, bugün yine çok konuşulacak bir yazıyı daha kaleme aldı. Yarkadaş, 'MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski yol arkadaşlarını istediği çizgiye çekmeyi sonunda başardı.' dedi. 

Meral Akşener ‘’Kimseyle ittifak yapmayacağız, seçimlere tek başımıza gireceğiz” açıklamasınıyapmasının ardından CHP ile yapmaktan vazgeçtiği ittifak konusu çok konuşulmuştu. Bahçeli, “Evinize dönün” yerine “Komşu olalım’’ deyince İYİ Parti'de işler değişicek mi? İşte bu soruya yanıt arayan Yarkadaş'ın yazısının bazı bölümleri: 

"USTA" BİR MANEVRA

'Bahçeli, “Evinize dönün” yerine “Komşu olalım’’ deyince İYİ PARTİ bu talebe kayıtsız kalmadı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 26 Ağustos’ta yaptığı konuşmada partiyi AKP ve MHP’nin yanına hizalamak için aklınca “usta’’ bir manevra yaptı. Akşener, ‘’Kimseyle ittifak yapmayacağız, seçimlere tek başımıza gireceğiz” diyerek, CHP’yle iş birliği yaptığı takdirde kazanabileceği belediyelerden vazgeçtiğini de göstermiş oldu.'

İYİ PARTİ'Yİ KENDİSİNE KOMŞU YAPTI

'Sahi; sizce de Bahçeli İYİ Parti’yi kendisine komşu yapmadı mı? Bahçeli, İYİ Parti’yi Millet İttifakı’ndan ayırmak ve CHP’yi yalnızlaştırmak istiyordu. Bunu başardı… Yaklaşık son üç aydır AKP’ye yönelik tek bir eleştirisi olmayan İYİ Parti, oklarını CHP’ye yönelterek Bahçeli’nin gösterdiği hedefe ateş ediyor. İYİ Parti, sonunda Bahçeli’nin istediği çizgiye geldi.'

Barış Yarkadaş yazısının devamı için >>>

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