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Akif Beki: Erdoğan'ı içlendiren nankörlük

Karar Gazetesi Yazarı Akif Beki, "Erdoğan'ı içlendiren nankörlük" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Akif Beki'nin yazısı:

AK Parti "Batı ne der, dünya ne der, Avrupa bize bakıyor, aleme rezil oluyoruz" söylemiyle iktidara yerleşti. İlk 10 yılı böyle geçti neredeyse.

CHP'yi "demokrasi karşıtı" diye Avrupa'ya, "ABD karşıtı" diye de ABD'ye şikayet ettikleri yıllardı.

Rahmetli Erbakan AK Parti'yi, Batı'nın "gözüne girmek için" Haçlı propagandası bile yapmakla, Siyonizme hizmet etmekle suçluyordu. Ve köylerde kendilerini "biz de Milli Görüşçüyüz, bizi Hoca kurdu" diye anlatmamaları için uyarıyordu. "Beni günahlarınıza alet etmeyin" diye çıkışıyordu.

Hoca'nın hızını alamadığı, liderliğinden ayrılmış eski talebelerine karşı "Bizans'ın çocukları, Siyonist emperyalizmin kasiyeri" gibi ağır nefret söylemleri kullandığı da oluyordu.

"Hamdolsun" o yıllar geçti. Artık Erbakan'ın partisinin, Erdoğan'a nankörlüğü sorgulanabiliyor. Ayasofya'yı da açtığı, Erbakan Hoca'nın bütün hayallerini gerçekleştirdiği halde partisi Saadet nasıl hâlâ karşısında yer alır!

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "ağlatma bizi Abdülkadir" diye içlenerek çok hisli bir cevap verebiliyor bu soruya. Üzüntüsünü saklayamıyor.

Kırgınlıklara, vefasızlıklara rağmen hamdedecek çok şey birikti. Erdoğan, güya "milletin malı Külliye'nin kapısına kilit vuracaklar"a birini daha şöyle hatırlattı:

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Akif Beki
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