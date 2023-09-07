Ahmet Hakan'dan Meral Akşener yorumu! “Abla kurbanın olayım ne yapıyorsun sen” deseler...

Geçtiğimiz günler Fatih Altaylı'nın Youtube kanalına konuk olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlere ilişkin çeşitli açıklamalarda bulundu. Meral Akşener’in Fatih Altaylı’ya yaptığı açıklamaları değerlendiren Ahmet Hakan kendime engel olamadım dedi.

Hakan yazısında 'Meral Akşener’in Fatih Altaylı’ya yaptığı açıklamaları okudum. İlk kez net konuşmuş. Çok net hem de. Fakat bu çok netliğe rağmen okurken iç sesimin bambaşka bir havada olmasına engel olamadım. Akşener net konuştukça iç sesim bambaşka konuşuyordu.' ifadelerine yer verdi.

“Abla kurbanın olayım ne yapıyorsun sen”

- AKŞENER: (İstanbul ve Ankara’nın kaybedilmesini göze alıyor musunuz?) Hepsini alıyoruz. Belki bizim aday seçilir. Öyle adaylar çıkaracağız ki!

- İÇ SESİM: İmamoğlu gelip de “Abla kurbanın olayım ne yapıyorsun sen” falan derse yumuşama olmaz mı? Mansur Yavaş, eski ülkücü abileri devreye sokarsa hatır gönül dinlenmez mi? Hepsini geçtim: Kemal Bey, “İstanbul bizim, Ankara sizin olsun” derse bunu yeni bir durum olarak kabul etme ihtimali hiç mi yok? Tekrar soruyorum: Ne yapalım Meral Hanım? İnanalım mı gerçekten?

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