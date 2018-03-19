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Çiftlik Bank meselesinde hepimiz suçluyuz
Süleyman Özışık
Paralel milli marş öneren generale ne oldu?
Ahmet Kekeç
Afrin’den kaçmadan önce Kandil’e geçtikleri son mesaj
Abdülkadir Selvi
Afrin zaferinin siyasi sonuçları
Mehmet Tezkan
Çok açık sözlü gördüm sizi Mevlüt Bey
Ahmet Hakan
Afrin zaferi mübarek olsun
Fahrettin Altun
Yalnız terör değil yalanlar da yenildi
Nedim Şener
Sırada Münbiç var!
Fuat Bol
İslam'ın son ordusunu durdurma çabaları
Sevil Nuriyeva
Cumhur ittifakı kurultayı
Serpil Çevikcan
CHP ve İYİ Parti Saadet’in ilkeler platformunda.. Balıkesir örneği…
Fehmi Koru
Sahi, Afrin kimin Vietnam’ı oldu?
Kurtuluş Tayiz
Kusura bakmayın ama Afrin’e girdik!..
Hikmet Genç
Diyanet ne diyor?
Taha Akyol
Cem Yılmaz’ı alkışlıyorsunuz da bize niye tepki gösteriyorsunuz?
Ayşe Baykal
İstanbul oy yoksa hizmet yok Belediyesi
Murat Muratoğlu
Afrin nasıl düştü?
Mehmet Acet
Demokrasi düşmanlığının üç temel göstergesi
Vedat Bilgin
PKK’NIN YENİ DÜŞMANI ALMANYA...
Özay Şendir
Kızılelma nedir?
Engin Ardıç
Afrin’in fethi
Hakan Albayrak
Beştepe’de kavga mı var?
İsmet Özçelik
Bakın Çanakkale nasıl geçiliyor?
Arslan Bulut
Amerika çözülüyor
İlter Turan
Cumhurbaşkanı haklı ama mesele pek zor
Mustafa Karaalioğlu
Çanakkale ruhu Afrin’de
Mete Yarar
ABD’nin PKK’yla ortak hedefi
Fikret Bila
İslam’ın neresini güncellemeyelim?
Abdülaziz Diri
ABD giderek sertleşiyor!
Özcan Yeniçeri
İşte Çiftlik Bank gerçeği!
İbrahim Altay
Güçlü temel, temelsiz AKP
Orhan Uğuroğlu
Tosuncuğu "çiftlik"ten kim kaçırdı?..
Mehmet Faraç
ABD'nin Ortadoğu gizli planları
Serdar Turgut
ABD FETÖ ile ne zamana kadar?..
Abdurrahman Dilipak
FETÖ’den boşalan yere konmaya kalkmayın!..
Ardan Zentürk
Mükemmel yönetti
Ahmet Çakar
Dolar 4 TL’yi geçerse faizler ne olacak
Erdal Sağlam
Afrin düşerken...
Melih Altınok
Ne yapsalar başaramıyorlar başaramayacaklar!
Haşmet Babaoğlu
Bir çuval komplo yerine biraz akıl
İbrahim Kahveci
Heveslenmeyin; o koridor açılmayacak
Kerem Alkin
Nişasta bazlı şeker sizi neden hasta eder
Osman Müftüoğlu
Villayı almaya parası yetmeyince
Bülent Cankurt
Mustafa Kemal'den kaçamazsınız
Ahmet Gürsoy
Putin varsa Rusya da var
Selim Atalay
Clio bu kez kriz çıkarmadı
Ufuk Sandık
Keyfiliğin tek çaresi hukukun üstünlüğü
Mehmet Ocaktan
Çok mu lazım dini güncellemek?
Yusuf Ziya Cömert
Geçen yılki Beşiktaş yok
Rıdvan Dilmen
Zamanın değişmesiyle hükümler de değişir
Alaattin Karaca
Sıfıra sıfır elde var sıfır!
Erman Toroğlu
Afrin’e ay yıldızlı huzur bayrağı
Fatih Çekirge
Uber gider Didi gelir, taksi plakası rantı artık biter
Güven Sak
Süperlerin Türkiye ile "petrol savaşı"!
Kenan Akın
Çanakkale'nin edebiyatı!
Arslan Tekin
Trump’ın yakın çevresindeki Türkler!! (3)
Aziz Üstel
Tarih yazdığımız gün
Hilal Kaplan
Meğer hepsi yalanmış!
Nagehan Alçı
AFRİN SINIRINA ŞEHİTLER ANITI
Ali Eyüboğlu
İttifak mayası tutmuş
Okan Müderrisoğlu
TALEP CAPCANLI BÜYÜME SÜRECEK
Güngör Uras
Tarihi direnenler yazar: ‘Muhafazakâr Muhalefet’ ‘içeriden müdahale’ plânıdır
İbrahim Karagül
Yasakçı üye Danıştay’da muhafazakar üye FETÖ’den ihraç!
Ali Karahasanoğlu
Bir iyi bir de kötü haberim var
Ayşe Özyılmazel
Çanakkale ve Afrin’de kurmaylık
Hüseyin Vodinalı
İşgücü verilerinde ilginç detaylar var
Alaattin Aktaş
Bir dahaki sefere gideriz
Ergun Kaftancı
Anne baba olmak ile eş olmak arasındaki denge nasıl sağlanır?
Medaim Yanık
O SAHNE GERÇEK Mİ?
Sina Koloğlu
Türkiye daha hızlı büyüyecek!
Yiğit Bulut
Türkiye Afrin’e Vahşi Batı gibi işgal için girmedi, inşa için, ihya için girdi! CHP’li PKK yandaşları için hesap vakti!
Mehtap Yılmaz
Hazine tahvil ve sertifika satarak 2.5 ton altın topladı
Tevfik Güngör
Yanlış taktik!
Metin Tekin
Türk hukuku kapitülasyona girdi!
Necati Doğru
Çanakkale Zaferi’ne Afrin’deki başarı da eklendi
Mehmet Barlas
Milli marşımızı beste eziyetinden kurtarmalıyız
Ufuk Coşkun
‘Kadınlar gittikçe daha tehlikeli oluyor’
Asu Maro
Erik çiçeğe durmuş
Aydın Engin
Bu fırsat kaçmaz
Muhammed Özkılınç
Pazar Kahvesi
Rauf Tamer
Osmanlıca üzerine avurtlaşma
Kemal Ateş
Mehmet Kutman'ın yeni rotası Zadar Limanı
Kerim Ülker
Okullarda Öğretilmeyen 30 Şey
Mustafa Tunç
Afrin terörle mücadele konseptini değiştirdi
Ufuk Ulutaş
Ali Babanın çiftliği…
Yalçın Şimşek
Hiç bitmeyecek yolculuk: Demokratikleşme
Zeynep Alkış
Savaş sosyal medyada
Hakkı Öcal
Bana bir masal anlat baba
Oray Eğin
Kararlı ve hırslı hareket edebiliriz
Demet Baltacı
Oy verene hizmet var, vermeyene yok ne demek Allah aşkınıza?
Sevilay Yılman
Tonu 900 dolara gidiyor 6 milyon dolarlık ürün oluyor
Vahap Munyar
Vakıflar Bankası…
Atilla Özdür
Derbi bitti gözlük kaldı
Burhan Ayeri
Yusuf Yazıcı’nın yolu
Uğur Meleke
Varna fotoğrafının bedeli...
Zeynep Gürcanlı
İslam’da tecdit ya da reform –II-
Ayşe Sucu
21 milyon Euro nasıl ödenir?
Murat Özbostan
Bizde Çanakkale Bitmez
Mustafa Uçurum
Kayıp kaçak neden artıyor?
Nedim Türkmen
Dış ticaret savaşları: Gerçek mi? Zahiri mi?
Serhat Gürleyen
Putin'in dünü, yarını
Soli Özel
MEHDİ AHMED
Yaman Törüner
Beklenti yönetimi
Gültekin Kara
ÇANAKKALE ZAFERİ VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
Hadi Önal
Asimetrik Dünya’da asimetrik ordular
Koray Gürbüz
Eğitim danışmanlığı!
Mustafa Tezcan
CHP, ‘işi önceden bitiriyorlar’ saptamasına inanıyor mu?
Orhan Bursalı
Zeytin Dalı-59
Yavuz Donat
Ekonomi Savaşları ve Türkiye’nin Haklı Mücadelesi
Yusuf Girayalp Atan
Beşiktaş, golün şokunu atlatamadı
Ali Sami Alkış
Trump Kanadalıları kandıramadı
Deniz Gökçe
Dil değişir, köhne zihniyet silinir
Faruk Bildirici
Vadeli vaatler
Mustafa Yıldırım
Bir olmanın getirdiği başarı
Yakup Köse
18 Mart: Çanakkale ve Paris’te vatan savunması
Yıldırım Koç
Yeni iş arama ve mazeret izni
Didem Okur
Türkiye’nin ekonomik büyüme potansiyeli
Erdal Tanas Karagöl
Boykot çağrısı olasılığı üzerine...
Ergin Yıldızoğlu
Demokrasi inadı ve süreklilik…
Markar Esayan
Yaşlılara Saygı Haftası ve ekonomi
Melih Baş
Kızma birader
Müge İplikçi
Ortadoğu’da barış döneminin cazibe merkezi olacak Polateli/Şahinbey OSB’si
Osman Arolat
Çanakkale Boğaz Harbi'nde Atatürk
Sinan Meydan
Unutabilmenin ‘vicdani-cinai’ ferahlığı!
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18 Mart 2018: Apaçık bir Fetih
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Çanakkale ruhunu diri tutabilirsek, tarihi biz yaparız yeniden...
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İç saha fobisi Malatya ile bitti
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İŞVERENLE AYNI ALANDA ŞİRKET İŞİNİZDEN EDER
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Ayhan Ölçer neden istifa etti?
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Akıllı olan kazandı
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Can Dündar’a 6 bin TL feda olsun(!)
Hacı Yakışıklı
Hilal Ordusu Haçlılara Bir Daha Dur Dedi
Hüseyin Öztürk
Çanakkale biz istersek geçilir
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Eski gazetelerde “Çanakkale Muzafferiyeti”
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Yayınlarda bahar yağmuru
Yekta Güngör Özden
Atlantik’in neferi Hollande
Ali Rıza Taşdelen
Bu kaçıncı 'demir çember'
Behçet Canöz
Umut karardır...
Erdal Atabek
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