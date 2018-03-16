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İnsanlık dersi...
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Korkmaz sönmez
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İstiklal, marş, beste falan
Ahmet Hakan
Bir FETÖ darbe senaryosu daha var
Hüseyin Gülerce
Dinde reform olur mu?
Fuat Bol
Ponzi Mehmet
Nedim Şener
Emine Erdoğan’dan israfla mücadele çağrısı
Hilal Kaplan
Mike Pompeo'nun şifreleri Türkiye açısından ne diyor?
Serdar Turgut
Sapıklık diyerek geçebilir miyiz?
Oral Çalışlar
Sahte seçmen listeleri ve muhalefet!
Arslan Bulut
İstiklâl Marşı’nın bestesi çalıntı mı?
Ersoy Dede
Gençler hangi mesleği seçmeli?
Kemal Öztürk
En kolay söylediğimiz ulusal marş hangisidir
Ertuğrul Özkök
İlaç sektörü bu skandalı konuşuyor!
Candaş Tolga Işık
Batının iğfal operasyonları
Emin Pazarcı
Kılıçdaroğlu İstiklal Marşı tartışmasına katılmadı, ama ben bir adım ileriye bile götürdüm
Fehmi Koru
Gida yalanları
Soner Yalçın
Mevzileri güçlendirin: Türkiye’de yeni bir ‘Batı Cephesi’ne izin verilemez..
İbrahim Karagül
Kuralları sürekli kendisi koymak isteyen isteklerinde direnen çocuklara nasıl yaklaşmak gerekir?
Deniz Temur
Belediye seçimi ittifakı çatlatabilir!
Mehmet Tezkan
Türkiye ateşle oynuyor
Evren Devrim Zelyut
Yazılım Güncellemesi!..
Ahmet Takan
Büyük oyun
Ergün Diler
Nurettin Yıldız’dan özür dilemeyi çok is
Mehmet Ocaktan
Çiftlik Bank’tan CHP’ye...
Melih Altınok
Dahilerden iyi eş baba olmaz mı?
Özay Şendir
Çiftlik Bank’ın perde arkası
Mevlüt Tezel
Medeniyette taşıma nasıl yapılıyor?
Fatih Altaylı
Pompa
Engin Ardıç
Selâm olsun ve andolsun!
Abdurrahman Dilipak
Kazları "çıplak" gösteren gözlük!..
Mehmet Faraç
Bu hanımın derdi ne?
Ahmet Kekeç
30 yıllık taksi şoförü anlatıyor...
Ayşe Özyılmazel
ABD derin devleti ‘şah’ dedi
Murat Kelkitlioğlu
Trollerin zırvalarına karşı gölge boksu yapmayalım...
Mehmet Barlas
AKP'nin müthiş yöntemi!
Batuhan Çolak
ABD’nin 200 yıllık rüyasına Afrin kâbusu
Sadullah Özcan
Medyada gönüllü araçsallaşma
Etyen Mahçupyan
Biz nasıl iktidar medyasıyız?
Cem Küçük
İstiklal Marşı
Taha Akyol
Badem mi yumurta mı?
Osman Müftüoğlu
İngiltere ve Rusya’nın ‘örtülü operasyon’ ile imtihanı
Nihat Ali Özcan
ABD'nin uzun vadeli oyunu!
Özcan Yeniçeri
AKP’nin “MHP’yi toparlama” mesaisi
İsmet Özçelik
“Kim engelliyor yasayı!.”
Hıncal Uluç
Şimşirgil yalan söyleme, iftira etme!
Hayrettin Karaman
Amerika bizi yine dışladı
Orhan Uğuroğlu
Meral Akşener ile D.Ü. Rektörü Jale... Reis Diyarbakır’a Gidiyor!
Mehtap Yılmaz
Pilot ve hostesler köle, bizler koyun muyuz? (2)
Abbas Güçlü
Musa Carullah ne demişti?
Arslan Tekin
Afrin’de bizi neler bekliyor?
Ufuk Ulutaş
Kılıçdaroğlu neden İstiklal Marşı tartışmasına girmedi?
Deniz Zeyrek
Esad’ın Siyonizmle savaş kardeşliği
Akif Beki
‘Yapanın yanına kâr kalıyor
Mustafa Karaalioğlu
Diyarbakır-Mardin Reis'ini bekliyor
Ahmet Ay
Hayırlı bir tartışma: Güncellenme
Nihat Hatipoğlu
Emin misiniz? Hangisinden vazgeçemez?
Haşmet Babaoğlu
Suriye’den önce ABD ve Avrupa çıksın
Kurtuluş Tayiz
Tillerson’ı değiştirmek için İran yeterli bir neden mi?
Beril Dedeoğlu
Gurbet Kuşları!..
Serdar Arseven
Almanya meselenin adını koymuyor
Hakan Albayrak
Soğuk Savaş havası
Sami Kohen
‘Popstar’... buyrun temcit pilavına!
Yüksel Aytuğ
Trump yönetimi bütünleşirken...
Burhanettin Duran
2017 işsizlik oranı yüzde 11.2
Alaattin Aktaş
Cumhuriyet Vakfı davası
Mahmut Övür
Rabbani ulemaya dokunmayın 2
Muhammed Özkılınç
Ölmediysem benimle kahve içir miydin?
Sina Koloğlu
Yüzbaşı Roland ve İstiklal Marşımız
Burhan Ayeri
Maçın özeti: Saygı!
Erman Toroğlu
“Bozuk düzen”de İslâm’ı yaşamak?!
Ali Karahasanoğlu
Seçimi boykot, havlu atmaktır
Kadri Gürsel
ABD Esad’ın gitmesini istemiyor!
Güngör Mengi
Kadroya geçecek taşeron işçilerin SGK işlemleri nasıl yapılacak?
Resul Kurt
Azgın Kovboy’ların resmi geçidi...
Tamer Korkmaz
Nurettin Hoca’yı taşlamak, asıl gündemi saklamak!
Ali Osman Aydın
50 yıldır taksi plakası sayısı neden artmıyor?
Cengiz Semercioğlu
İtalya ve yaşadığı ekonomik sorunlar
Deniz Gökçe
Azerbaycan 10.1 milyar getirdi 11.7 milyar dolar çekti
Vahap Munyar
Hawking yıldızı kaydı
Güneri Civaoğlu
Japonya’yla işbirliğinde ‘Sakura’ dönemi
Kerem Alkin
Bu ülkede eskiden de kadın dövülür müydü?
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Yeni dünya
Bekir Hazar
Diktatörlük karşısında susan samimiyetsizler...
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Diyanet’ten kadın ve fetva reformu
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Nüfus politikası toplum refahını etkiliyor
Esfender Korkmaz
Karşılaşmalar...
Fatma Barbarosoğlu
Sermaye girişlerinin uyuşturucu etkisi
Uğur Gürses
Hem çağ’ı tanıma! Hem de tefessüh etmiş bir çağa göre Kur’ân’ı yorumla! Felâket, bu!
Yusuf Kaplan
Kırık kalp sendromu kalbinizi yormasın!
Halit Yerebakan
Sandık kurullarında sivil dönemden devlet dönemine doğru...
Sedat Ergin
Moody’s sonrası 10 yıllık tahvil faizi yükselişte
Selva Demiralp
Akkuyu’da büyük atama
Çiğdem Toker
‘İyi Müslüman olmak için ibadet yetmez’
Resul Tosun
Utanç dolu 7 yıl...
Ekrem Kızıltaş
“Sen benim kim olduğumu biliyor musun”cularla kendini “devlet” zannedenler arasında kalmak
Hasan Öztürk
Ters köşe
Rauf Tamer
Kılıçdaroğlu’na fişleme iddiası
Şebnem Bursalı
Trump Amerika'sında dış politika
Soli Özel
Instagram’ın yatırımcısı Insider’ı seçti
Timur Sırt
İlk sefere İstanbul sosyetesi de katılacak
Bülent Cankurt
Sosyal medya da listeye alınmalı
Mesut Yar
Mühendis kadınlar en az erkekler kadar önyargılı
Gözde Altıntaş
Ateş taşıyanlar
Mehmet Soysal
Maç Kadıköy’de, kadı bu köyde!..
Ali Sami Alkış
Gerekçe: ‘Bağırsaydı, cinsel saldırı olacaktı!’ Ama BAĞIRMAMIŞ
Ayşe Arman
Rusyagate Skripalgate...
Ceyda Karan
Çeliğin gücü...
Muharrem Sarıkaya
Şeker savaşları
Şakir Kurter
Bir yılda çalışan sayısında 1.6 milyon artış önemli
Tevfik Güngör
‘90’LARIN KAHRAMANLARIYLA YOLCULUK
Asu Maro
İşsiz sayısı 581 bin azaldı
Güngör Uras
Şehidin balondaki nefesi!..
Osman Diyadin
Azerbaycan notları
Özlem Albayrak
Seçim güvenliğinde 68 yıl öncesinin gerisindeyiz
Saygı Öztürk
“Çanak tutanların ihanetiyle Kale geçildi!”
Şevki YIlmaz
Marketlerde bebek maması hırsızlığı niçin artıyor?..
Uğur Dündar
Sekizinci yılında Suriye direnişi
Ahmet Varol
Cumhur İttifakı İdeal ve Sadakatin Temelidir
Hüseyin Öztürk
Derbi hakkında serbest düşünceler
Mustafa Sapmaz
“Bakanlıklarla diyaloğumuzu artıracak masalara ihtiyacımız var”
Osman Arolat
Gençler örnek insanları, onlara benzeyerek yaşatabilirler
Faruk Beşer
60 yıl önce
Hakkı Yalçın
Su gibi hakikat!
Umur Talu
Cristiano Ronaldo, Kenan Sofuoğlu gibi olabilmek!..
Ahmet Gülümseyen
20 metrelik 1 kuyu 1 metrelik 20 kuyu
Şeref Oğuz
Siyaset okulu
Yavuz Donat
Hayatın içinden: Türkiye-ABD ilişkileri (9)
Deniz Kavukçuoğlu
İnatçı çocukla nasıl baş edilir?
Deniz Temur
Hayranlıkla seyrettiğim köprüler…
Faruk Şüyün
Türkiye 6 milyon turist bekliyor: 2019’da karşılıklı Türk-Rus yılı ilan edilecek
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İşçiye tanınan izin hakları nelerdir?
Didem Okur
Bursa’da Müjde Ar annesinin kitabı üzerine konuşacak
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Pasifik’in yeni 11’i
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ABD'nin İran kilidini Ancak Türkiye açar
İlnur Çevik
Batırmayı Kılıçdaroğlu’ndan öğrenecek değiliz!
Murat Muratoğlu
Hazır fabrika yiyiciler
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Düşüncenin ve düşünmenin çeşitliliği
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Sırat köprüsü ve mahiyeti
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Bizi dolandıracak adam aranıyor
Alican Değer
Akın Atalay’ı beklerken
Emre Kongar
Türkiye Üzerinde ki Hain Plan: ‘’Karanlık Savaş’’
Koray Kamacı
İstiklal marşı
Seyfi Uzunkök
Fotoğraftaki şair
Mehmet Şeker
Günlük burç yorumları 16 Mart Cuma 2018
Funda Karavit Sağışman
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Aydınlık Gazetesi
16 Mart 2018
Kimdir ?
Şükrü Küçükşahin
İbrahim Halil Er
Hümeyra Şahin
Hıncal Uluç
Ahmet Güzel
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