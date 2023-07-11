Yüzde 65 maaş zammı onaylandı! En düşük maaş artık 25.000 TL

Çalışanların maaşlarına gelen zamla beraber önemli gelişmeler yaşanmakta. Asgari ücretin iki katını da geçen yeni maaş duyuruldu. %65 zam yapıldığı açıklandı. İşte güncel gelişmeler ve dahası haberimizde...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon rakamlarını geçtiğimiz günlerde açıkladı ve bu açıklamanın ardından emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları belli oldu. Ayrıca, asgari ücret zammı da haziran ayının son günlerinde duyuruldu. İşçi ve işveren temsilcilerinin anlaşması sonucunda asgari ücrete yüzde 34 oranında bir zam yapıldı. Emekli maaşlarına yüzde 25 zam yapılırken, memur maaşlarına ise yüzde 17.55 enflasyon zammı ve 8 bin 77 TL seyyanen zam eklenmiştir.

Bu maaş zamlarının açıklanmasının ardından, gözler toplu iş sözleşmeleri ve gelecek duyurulara çevrildi. Özellikle toplu iş sözleşmelerinin sonuçları ve açıklamaları büyük bir dikkatle takip edilmektedir. Bu süreçte, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, belediye ve BASKİ'de çalışan personellerin maaş zammı konusunda talimat vermiş ve yüzde 65 oranında artış gerçekleşmiştir. Bu zamla birlikte, en düşük maaş 15.167 TL'den 25.000 TL'ye yükseltilmiştir.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü ve Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yasin Sağay, personellerin günlük yevmiyeleri ve sosyal haklarının düzenlendiğini belirtmiştir. Ayrıca, toplu iş sözleşmelerinin diğer belediyelerde de devam ettiği ve zam görüşmelerinin sürdüğü ifade edilmektedir. Temmuz ayı boyunca toplu iş sözleşmelerinin imzalanmasıyla birlikte maaş zamları hakkında kamuoyuna bilgi verilebilir.

Belediye personellerinin maaş zamlarıyla ilgili detaylı bilgilere ulaşmak isteyenler, ilgili belediyelerin resmi internet sitelerini veya sosyal medya hesaplarını ziyaret edebilirler. Bu platformlar üzerinden güncel duyurular ve açıklamalar takip edilebilir.