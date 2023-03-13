Torunu olanlara devlet yardımı! Tek şartla 2550 TL yardım parası almak mümkün

Devletten torunu olan ve torununa bakan kişilere müjdeli haber geldi. Anneanne babaanne ve Dedeler başvuru yapmaları halinde devletten yardım alacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, torununa bakan kişiler için 2550 TL yardım parası ödüyor. Bu yardım tek bir şartla veriliyor. Hemen başvuru yaparak Siz de yardım alabilirsiniz. Çocuğu olanlara 2550 TL devlet yardımı için şartlar ve detaylar haberimizde…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile devlet tarafından torunlarına bakan anneanne babaanne ve dedelere sosyal yardım imkanı sağlatacak. Torun bakım maaşı müjdesi az önce verildi. Peki, kimler alabiliyor? Devlet kimlere yardım veriyor? Torununa bakanlara tek şartla 2550 TL yardım imkanı sağlanacak. Devletten Sosyal Yardım almak için yapmanız gerekenlere haberimizden ulaşabilirsiniz...

DEVLET BÜYÜKANNE PROJESİ BAŞLATTI

Çalışan anneler, genellikle çocuklarını kreş ve bakıcıya emanet etmek yerine büyük annelere emanet etmeyi tercih ediyor. Birçok kadın genellikle ya Kendi annesi ya da kayınvalidesinin çocuğuna bakmasını istiyor. Çocuğunuzu şekilde en tanıdıklarına emanet eden anneler aynı zamanda kreş ve bakıcı masrafı da yapmaktan kurtarıyor.

Ancak torununa bakarken maddi yardıma ihtiyacı olan büyükannelere devletten Müjde geldi. Devlet büyükanne projesiyle sosyal yardım imkanı sağlamaya hazırlanıyor. Üstelik de aylık 2550 TL devlet yardımı verilecek. Bu yardımdan kimlerin yararlanabileceği de belli oldu. Peki devletten büyükanne yardımı almak için şartlar neler?

TORUN BAKIM MAAŞI İÇİN ARANAN ŞARTLAR BELLİ OLDU

Devletin torunlarına bakan büyükannelere sağlayacağı Torun bakım maaşı için şartlar belli oldu. İşte devletin maaş bağlamak için aradığı şartlar:

- T.C. vatandaşı olmak

- Büyükanne ve torunun aynı ilde yaşaması. Buna ek olarak çalışan anneyle çocuğu da aynı evde ikamet ederken büyükannenin farklı bir adreste oturması gerekiyor.

- Annenin SGK kapsamında çalışıyor olması ve büyükanne tarafından bakılacak çocuğun 3 yaşından küçük olması,

- Büyükannenin fiziksel veya ruhsal bir sorunu olmaması. Eğer büyükanne 65 yaşın üstündeyse herhangi bir sağlık sorununun olmadığını belgelemek adına sağlık raporu almak zorunda.

- Annenin işvereniyle üçüncü dereceye kadar akrabalık bağının bulunmaması gerekiyor.

- Proje şu an pilot bölgelerde uygulandığı için ailenin bu pilot bölgelerde yani İstanbul, Bursa, İzmir, Sakarya, Ankara, Kayseri, Konya, Antalya, Tekirdağ ve Gaziantep illerinde ikamet etmesi gerekiyor.

- Annenin en az 1 yıl boyunca özel sektöre tabi ve sigortalı olarak çalışması

- Annenin destek alınan süre boyunca çalışmaya devam ediyor olması

- Ailenin çocuk veya çocuklar için başka bir bakıcı tutmamış olması

- Anne ve babanın kazandıkları toplam gelirin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen üst sınırı geçmemesi

- Annenin en az 18 yaşında olması şartı aranıyor.

Asgari ücretin %30'u kadar verilecek

Peki, büyükanne projesi kapsamında Torun bakım maaşı ne kadar verilecek? Devlet torun bakım maaşı olarak Asgari ücretin %30'u kadar ödeme yapmayı planlıyor. Bu tutar ise 2550 TL'ye denk geliyor. Büyükanne projesi kapsamında başvuru işlemleri e-Devlet'ten yapılacak. Ödemelerin ise PTT üzerinden yapılacağı öğrenildi.