Tarım Kredi ÇILDIRDI: Nisan ayında 5 L ayçiçek yağı ve 32’li tuvalet kağıdı dibinde dibine düştü

Tarım Kredi Kooperatif marketlerde nisan ayı indirim listeleri merakla bekleniyordu. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında büyük indirime giren ve o günden bu yana da Kar amacı gütmeden satışına devam eden Tarım Kredi Kooperatifi Market nisan ayı katalog listesi yayınlandı. Tarım Kredi yeni aktüel ürünler kampanyasında 5 litre ayçiçek yağı ve 32'li tuvalet kağıdı fiyatları en dibe çekildi. Peki, Tarım Kredi Nisan indirimlerinden neler var? Tarım Kredi nisan ayı fiyat listesi ve detaylar haberimizde…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine geçtiğimiz yıl Ağustos ayında büyük indirime giren Tarım Kredi Kooperatif marketlerde indirim çılgınlığı devam ediyor. Tarım Kredi nisan ayı Aktüel Ürünler katalog listesi belli oldu. Türkiye'nin en ucuz market zinciri olan tarım kredi yeni kampanyasında da başta temel Gıda ürünleri olmak üzere tüm Ürün gruplarında büyük indirim yaptı. Peki, Tarım Kredi Nisan indirimlerinde neler var? Tarım Kredi nisan ayı fiyat listesi ve detaylar haberimizde…

TARIM KREDİ NİSAN AYI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOG LİSTESİ

Merakla beklenen Tarım Kredi nisan ayı Aktüel Ürünler katalog listesi yayında. Yine bomba gibi indirimlere imza atan Tarım Kredi markette haftanın indirim fırsatları şöyle:

Molfix bebek bezi 209 TL

Familia tuvalet kağıdı 139 TL

Molfix bebek bezi 209 TL

Asperox yüzey temizleyici 29,90 TL

Por Çöz 21,90 TL

Por Çöz kireç çözücü 20,90 TL

Por Çöz temizleyici jel 26,90 TL

Porçöz sprey 34,90 TL

Bulaşık deterjanı 4 lt 39,90 TL

Domestos WC blok 19,90 TL

Peros yumuşatıcı 37,90 TL

Elit peçete 200'lü 11,90 TL

Elit sabun 10,90 TL

Duru kalıp sabun 41,90 TL

Duru duş jeli 34,90 TL

Elit sıvı sabun 39,90 TL

Sıvı sabun 10, 90 TL

Arko traş jeli 39,90 TL

Arko traş bıçağı 21,90 TL

Poşet çay 37 TL

Lipton poşet çay 37 TL

Luppo 23,90 TL

Milka 19,90 TL

Milka 19,90 TL

Milka 19,90 TL

Tereyağ 109 TL

TARIM KREDİ MARKET 5 LİTRE AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

Tarım Kredi Kooperatifi Market nisan ayı ayçiçek yağı indirimi ile de yine gündemde. 5 litre ayçiçek yağı fiyatlarına indirim yapan ünlü marketler zincirinde kendi markasına ve TMO markasına ait ayçiçek yağı ürünleri çok hesaplı fiyatlarla raflarda yerini aldı. Tarım Kredi 5 litre ayçiçek yağı 135 TL, tmo 5 litre ayçiçek yağı 135 TL Fiyat etiketi ile şu anda satışta sizleri bekliyor.