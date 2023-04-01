GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Tarım Kredi ÇILDIRDI: Nisan ayında 5 L ayçiçek yağı ve 32’li tuvalet kağıdı dibinde dibine düştü

Tarım Kredi Kooperatif Market nisan ayı indirim listesi belli oldu. 1 Nisan 9 Nisan Tarım Kredi katalog ürünleri görücüye çıkarken Özellikle 5 litre ayçiçek yağı ve 32'li tuvalet kağıdı fiyatı dibe çekildi.

Tarım Kredi ÇILDIRDI: Nisan ayında 5 L ayçiçek yağı ve 32’li tuvalet kağıdı dibinde dibine düştü

Tarım Kredi Kooperatif marketlerde nisan ayı indirim listeleri merakla bekleniyordu. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında büyük indirime giren ve o günden bu yana da Kar amacı gütmeden satışına devam eden Tarım Kredi Kooperatifi Market nisan ayı katalog listesi yayınlandı. Tarım Kredi yeni aktüel ürünler kampanyasında 5 litre ayçiçek yağı ve 32'li tuvalet kağıdı fiyatları en dibe çekildi. Peki, Tarım Kredi Nisan indirimlerinden neler var? Tarım Kredi nisan ayı fiyat listesi ve detaylar haberimizde…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine geçtiğimiz yıl Ağustos ayında büyük indirime giren Tarım Kredi Kooperatif marketlerde indirim çılgınlığı devam ediyor. Tarım Kredi nisan ayı Aktüel Ürünler katalog listesi belli oldu. Türkiye'nin en ucuz market zinciri olan tarım kredi yeni kampanyasında da başta temel Gıda ürünleri olmak üzere tüm Ürün gruplarında büyük indirim yaptı. Peki, Tarım Kredi Nisan indirimlerinde neler var? Tarım Kredi nisan ayı fiyat listesi ve detaylar haberimizde…

TARIM KREDİ NİSAN AYI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOG LİSTESİ

Merakla beklenen Tarım Kredi nisan ayı Aktüel Ürünler katalog listesi yayında. Yine bomba gibi indirimlere imza atan Tarım Kredi markette haftanın indirim fırsatları şöyle:

Molfix bebek bezi 209 TL

Familia tuvalet kağıdı 139 TL

Molfix bebek bezi 209 TL

Asperox yüzey temizleyici 29,90 TL

Por Çöz 21,90 TL

Por Çöz kireç çözücü 20,90 TL

Por Çöz temizleyici jel 26,90 TL

Porçöz sprey 34,90 TL

Bulaşık deterjanı 4 lt 39,90 TL

Domestos WC blok 19,90 TL

Peros yumuşatıcı 37,90 TL

Elit peçete 200'lü 11,90 TL

Elit sabun 10,90 TL

Duru kalıp sabun 41,90 TL

Duru duş jeli 34,90 TL

Elit sıvı sabun 39,90 TL

Sıvı sabun 10, 90 TL

Arko traş jeli 39,90 TL

Arko traş bıçağı 21,90 TL

Poşet çay 37 TL

Lipton poşet çay 37 TL

Luppo 23,90 TL

Milka 19,90 TL

Milka 19,90 TL

Milka 19,90 TL

Tereyağ 109 TL

TARIM KREDİ MARKET 5 LİTRE AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

Tarım Kredi Kooperatifi Market nisan ayı ayçiçek yağı indirimi ile de yine gündemde. 5 litre ayçiçek yağı fiyatlarına indirim yapan ünlü marketler zincirinde kendi markasına ve TMO markasına ait ayçiçek yağı ürünleri çok hesaplı fiyatlarla raflarda yerini aldı. Tarım Kredi 5 litre ayçiçek yağı 135 TL, tmo 5 litre ayçiçek yağı 135 TL Fiyat etiketi ile şu anda satışta sizleri bekliyor.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Tüm hesaplar tamam! Asgari ücrete 2500 TL zam geliyor, tarih verildi Tüm hesaplar tamam! Asgari ücrete 2500 TL zam geliyor, tarih verildi
Tarım Kredi ÇILDIRDI: Nisan ayında 5 L ayçiçek yağı ve 32’li tuvalet kağıdı dibinde dibine düştü Tarım Kredi ÇILDIRDI: Nisan ayında 5 L ayçiçek yağı ve 32’li tuvalet kağıdı dibinde dibine düştü
Sigara zammı son dakika! Tiryakiler yıkılacak: BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatlarına zam yolda Sigara zammı son dakika! Tiryakiler yıkılacak: BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatlarına zam yolda
Vatandaşlara 300 bin TL hibe desteği açıklandı! Vatandaşlara 300 bin TL hibe desteği açıklandı!
Asgari ücretliye ev alma fırsatı! Sahibinden aylık 2.500 TL ödemeyle ev sahibi olun! Asgari ücretliye ev alma fırsatı! Sahibinden aylık 2.500 TL ödemeyle ev sahibi olun!
SSK BAĞ-KUR emeklisine yüzde 10 zam! Temmuz’da zam bombardımanı başlayacak SSK BAĞ-KUR emeklisine yüzde 10 zam! Temmuz’da zam bombardımanı başlayacak
SON HABERLER
PTT'den 11 haneli TC kimlik numarasına göre 4337 TL Nisan ayı destek ödemesi yapılacak PTT'den 11 haneli TC kimlik numarasına göre 4337 TL Nisan ayı destek ödemesi yapılacak
Emekliye yüzde 25 intibak zammı! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına en az 1500 TL daha artış kapıda Emekliye yüzde 25 intibak zammı! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına en az 1500 TL daha artış kapıda
Asgari ücretliye 1250 TL aile yardımı yapılacak! Başvurular bugün başladı Asgari ücretliye 1250 TL aile yardımı yapılacak! Başvurular bugün başladı
Banka banka YENİ liste yayınlandı! Nisan ayı emekli promosyon ücretleri uçtu! İşte en yüksek promosyon veren bankalar Banka banka YENİ liste yayınlandı! Nisan ayı emekli promosyon ücretleri uçtu! İşte en yüksek promosyon veren bankalar
Üniversite öğrencilerine mali destek! Başvurular tekrar başlıyor! Öğrenci ya da aile üyesi başvurabilir Üniversite öğrencilerine mali destek! Başvurular tekrar başlıyor! Öğrenci ya da aile üyesi başvurabilir
32’li paket 85 TL! Yanlış duymadınız, o market tuvalet kağıdını kapış kapış satıyor! 32’li paket 85 TL! Yanlış duymadınız, o market tuvalet kağıdını kapış kapış satıyor!
Asgari ücretliye ev alma fırsatı! Sahibinden aylık 2.500 TL ödemeyle ev sahibi olun! Asgari ücretliye ev alma fırsatı! Sahibinden aylık 2.500 TL ödemeyle ev sahibi olun!
Tarım Kredi ÇILDIRDI: Nisan ayında 5 L ayçiçek yağı ve 32’li tuvalet kağıdı dibinde dibine düştü Tarım Kredi ÇILDIRDI: Nisan ayında 5 L ayçiçek yağı ve 32’li tuvalet kağıdı dibinde dibine düştü