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Staj ve çıraklık mağdurları! Emeklilik hesabı yeniden yapılacak

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesinin ardından, staj ve çıraklık sigortası mağdurları için yeni gelişmeler gündemde. Özellikle sigorta prim günü eksik olan bireyler için yapılacak düzenlemelerle, erken emekliliğin yolu açılabilir. Gözler, torba yasa kapsamındaki düzenlemelere çevrildi.

Staj ve Çıraklık sigortasında yeni dönem: Erken emeklilik için kritik adım

Staj ve çıraklık sigortası, 1990'ların ortalarında uygulanmaya başladı. Ancak bu sigorta türü, sadece iş kazası ve meslek hastalıkları kapsamını içerdiği için uzun yıllardır emeklilik hesaplamalarına dahil edilmedi. Bu durum, özellikle kadın çalışanlar başta olmak üzere pek çok sigortalı için mağduriyet yarattı.

Erken Emeklilikte Yeni Fırsatlar

Torba yasa kapsamında yapılacak düzenlemelerle, staj ve çıraklık sigortasının geçmişteki sigortalı hizmetler arasında sayılması gündemde. Bu düzenleme, sigorta başlangıcını öne çekecek ve eksik prim günü olan kişiler için emeklilikte avantaj sağlayacak.

Staj ve Çıraklık sigortasında yeni dönem Erken emeklilik için kritik adım1

Kadınlar İçin Büyük Avantaj:

Doğum borçlanması yapma hakkına sahip kadınlar, staj sigortası başlangıçlarını baz alarak emeklilik tarihlerini öne çekebilir. Örneğin, 1996 yılında staj yapan bir kadın, doğum borçlanması ile sigorta başlangıcını 1999 yılına çekebilir ve EYT kapsamına girebilir.

Çıraklık Sigortası:

Çıraklık sigortası da aynı şekilde değerlendirilerek prim günlerine eklenebilir. Bu durum, özellikle erken emeklilik için bekleyen bireylerin lehine önemli bir adım olacak.

Staj ve Çıraklık sigortasında yeni dönem Erken emeklilik için kritik adım1

Torba Yasada Beklenen Değişiklikler

Torba yasa ile staj ve çıraklık sigortalarının emeklilikte dikkate alınmasına yönelik net düzenlemelerin açıklanması bekleniyor. Eğer yasa yürürlüğe girerse, binlerce kişi erken emeklilik fırsatından faydalanabilecek.

Kaynak: EYT Düzenlemesi ve Staj Sigortası Hakkında Detaylar – SGK.gov.tr

Staj ve Çıraklık Sigortasında Son Durum – Hürriyet.com.tr

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