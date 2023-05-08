SSK ve Bağ-Kur’luya SGK’dan aynı anda 3 maaş! Dilekçe yazana anında bağlanacak. EYT düzenlemesinin meclisten onaylanarak yasalaşmasından sonra konuyla ilgili bir çok kurum emekli maaşları için kampanyalar düzenledi. Gündem EYT ve emekli maaşları olunca SGK'nın başlatmış olduğu bir çok kampanyası yeniden araştırılmaya başlanıldı.

SGK'nın vatandaşlara tanımış olduğu fırsatla birlikte tek dilekçe vererek 15bin liraya sahip olunabilecek. Peki o formül nedir?

ARANAN TEK ŞART EMEKLİ OLMAK VE HENÜZ MAAŞ BAĞLANMAMIŞ OLMAK

SGK emekli olan fakat henüz maaşı bağlanmamış vatandaşlar için nakit avans ödemesi yapıyor. Emeklilerin kullanabileceği bu nakit avansın limiti ise kişini maaşının 3 katı olarak hesaplanıyor. Tanınan bu fırsatta verilen nakit avansın geri ödemesi faizsiz olarak gerçekleştiriliyor. 15 bin liralık nakit avansı kullanmak isteyen kişilerin ilgili kuruma yazılı olarak dilekçe vermesi gerekiyor. Başvuru da bulunmayan veya yazılı başvuru yapmayan kişiler nakit avans uygulamasından yararlanamıyor.

HEMEN DİLEKÇE YAZARAK ALABİLİRSİNİZ

Nakit avans başvurusu yapmak isteye SGK, Bağ Kur, Emekli Sandığı emeklileri başvurusu onaylandıktan sonra 15 bin 500 TL ödeme alabiliyorlar. Bu uygulama emekli olmak isteyen ve emeklilik için günleri sayan vatandaşların, emeklilik dilekçesi verdikten sonra emekli olamayıp fakat gün tamamlamayı beklerken mağdur olmamaları için hayata geçirilmiş bir uygulama. Ödemeler SGK tarafından karşılıksız şekilde yapılıyor. Emeklilik engeline takılan ve emekliliklerinin geleceği günü bekleyen vatandaşlar SGK üzerinden yazılı bir dilekçe vererek faizsiz nakit avans imkanından yararlanabilirler. Verilecek ödeme tutarı kişinin maaşının 3 katı hesaplanarak hesaplara yatırılıyor.