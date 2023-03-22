SSK, BAĞ-KUR ve 4C’Lİ emekliye maaşa ek 9800 TL ödeme yapılacak

Emekli maaşı alanlara o bankadan müjde geldi. Nisan ayında EYT’lilerin ilk maaşlarını almalarıyla birlikte bankaların ödeyeceği promosyon miktarı da artacak. Bankalar, emekliye yüksek promosyon ödemesi için düğmeye bastı. SSK, BAĞ-KUR ve 4C’Lİ emekli o tarihten itibaren rekor promosyon ödemesi alacak. Peki, hangi banka emekliye ne kadar maaş promosyonu veriyor? İşte emekliye maaşa ek 9800 TL ödeme yapacak o banka…

Uzun yıllardan beri milyonların beklediği EYT yasası nihayet yürürlüğe girdi. Milyonlarca kişi Nisan ayından itibaren EYT ile emekli olacak ve ilk maaşlarını alacak. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsayan EYT düzenlemesi bankaları da harekete geçirdi. Bankalar hem EYT’li hem de eski emekli için düğmeye bastı. SSK, BAĞ-KUR ve 4C’Lİ emekliye bankaların verdiği karşılıksız ve geri ödemesiz nakit para miktarı artıyor. Peki hangi banka emekliye ne kadar maaş promosyonu verecek?

BANKA BANKA EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ

Bankalar şimdiden emekli promosyon ödemelerine zam yarışına girdi. Bir çok banka Nisan ayının ilk gününden itibaren yeni promosyon ücretlerinin açıklanması bekleniyor. Ancak 31 Mart 2023 tarihine kadar geçerli olan banka promosyon ücretleri şöyle:

Ziraat Bankası Mart Ayı Güncel Promosyon Ücretleri

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Halkbank Mart Ayı Güncel Promosyon Ücretleri

Emekli maaş ödemelerini Halkbank aracılığı ile alanlara;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.

Vakıfbank Mart Ayı Güncel Promosyon Ücretleri

Emekli maaşını Vakıfbank aracılığıyla alan emeklilere;

1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,

3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,

7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,

10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL 3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

Denizbank Mart Ayı Güncel Promosyon Ücretleri

EYT'lilere özel 7.500 TL ye varan promosyon ödemesi, fatura talimatına ek olarak ödenecektir.

EYT'lilere özel 7,500 TL'ye varan promosyon fırsatından faydalanmak için 0850 222 0 800 iletişim merkezini arayıp maaşınızı 3 yıl süre ile bankadan alma sözü ve 1 otomatik fatura talimatı vererek promosyon kampanyasına dahil olabilirsiniz.

Standart Promosyon Kampanyası: 01.11.2022 -31.12.2023 arası emekli maaşını Denizbank'a devir etmiş emekli maaş müşterileri için geçerlidir.

EYT'lilere özel 7.500 TL ye varan Promosyon Kampanyası : 01.02.2023 ‘ten sonra emekli olmuş, maaşı Denizbank ‘a aktarılmış emekli müşteriler için geçerlidir.

3.500 TL Altı Maaş Alanlar 3.000 TL,

3.500 TL - 7.500 TL Arası Maaş Alanlar 3.500 TL,

7.500 TL - 10.000 TL Arası Maaş Alanlar 4.500 TL ve

10.000 TL ve üzeri Maaş Alanlar ise 5.000 TL emekli promosyon kampanyasından yararlanabilecekler.

Türkiye İş Bankası Mart Ayı Güncel Promosyon Ücretleri

Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak aşağıda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.

Maaş aralığı 3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL

10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL banka promosyonu alabilecek.

QNB Finansbank Mart Ayı Güncel Promosyon Ücretleri

QNB Finansbank 8.000 TL'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL'ye varan emeklilik ödülü kampanyası yaptı.

Ortalama Aylık Maaş Tutarı 0-3.499 TL aralığı 4.800 TL promosyon

Ortalama Aylık Maaş Tutarı 3.500-7.499 TL aralığı 5.600 TL promosyon

Ortalama Aylık Maaş Tutarı 7.500-9.999 TL aralığı 7.200 TL promosyon

Ortalama Aylık Maaş Tutarı 10.000 TL ve üzeri 8.000 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Garanti BBVA Mart Ayı Güncel Promosyon Ücretleri

Garanti BBVA'da emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emeklilere 4.500TL,

3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilere 5.250 TL,

7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilere 5.750 TL,

10.000 TL ve üstünde olan emeklilere 7.500 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

Promosyon avantajından 1 – 31 Mart 2023 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz yararlanabilir.

FİNANSBANK RAKAMLARI ŞİMDİDEN GÜNCELLEDİ

Diğer yandan Nisan ayı gelmeden banka promosyon ücretlerine zam yapan bankalar da var. Finans Bank şimdiden emekli promosyon ücretlerine zam yaptı. Banka tarafından emekli maaşını taşıyanlara 3 yıllık sözleşme karşılığında 9800 TL’ye varan ek ödeme veriyor.