Sigara fiyatlarına YENİ ZAM! Ağustos 2024 sigara fiyat listesi

Sigara tiryakilerine kötü haber son dakika duyuruldu. Ağustos'ta sigaraya yeni zam geliyor. Sigara fiyatları son dönemlerde peş peşe 2 zam almıştı. Tekel bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak bir sigara grubuna daha yeni zam geldiğini açıkladı. Peki güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigara zammı sonrası Ağustos 2024 sigara fiyat listesi haberimizde…

Sigara tiryakileri için son dakika sigara zammı haberini tekel bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar duyurdu. Türkiye'de halkın %30'u düzenli sigara tüketirken son dönemlerde gelen peş peşe zamlar vatandaşa sigarayı bıraktıracak noktaya getirdi. Yeni zam haberi sosyal medyadan duyuruldu. Peki zam sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? Hangi sigara grubuna zam geldi? İşte Ağustos 2024 yeni sigara fiyat listesi…

SİGARAYA YENİ ZAM AÇIKLANDI

Sigara fiyatlarını ÖTV Temmuz ayında ÖTV zammı gelmiş, ağustos ayının hemen başında ise yeni bir sigara zammı daha uygulanmıştı. Son dönemlerde artan vergi oranları da sigara fiyatlarını fahiş düzeyde attırırken, yeni bir zam haberi daha verildi.

Sigara tiryakilerinden gelen tepkilere rağmen peş peşe zam haberleri gelmeye devam ediyor. Sigara üreticileri de zamlara gerekçe olarak artan enflasyonu ve yüksek maliyetleri gösteriyor. Tekel bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu. JTI marka sigara grubu tütün ürünlerine zam yaptı.

SİGARAYA NE KADAR ZAM GELDİ

Sigara zammı Camel tütün ürünlerinde 10 TL olarak belirlendi. Böylece Camel tütün ürünlerinin güncel fiyatı ise 165 TL'ye çıktı.

AĞUSTOS 2024 GÜNCEL SİGARA FİYAT LİSTESİ

Tiryakiler, peş peşe yapılan sigara zamları sonrası Sigara fiyatlarına hakim olamıyor. O nedenle de hemen hemen her gün sigara fiyatları ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. Ağustos 2024 güncel sigara fiyat listesi şöyle:

WINSTON Dark Blue & Deep Blue 68 TL

WINSTON Slender 69 TL

WINSTON 71 TL

WINSTON Slims 76 TL

WINSTON Xsence 78 TL

CAMEL Slender 65 TL

CAMEL Deep Blue 66 TL

CAMEL Black & White 67 TL

CAMEL Yellow & Brown 70 TL

LD Slims 65 TL

LD 65 TL

MONTE CARLO Slender 64 TL

MONTE CARLO 64 TL

CAMEL Yellow (100 gram) 165 TL

PARLIAMENT Aqua Blue Slims 77 TL

PARLIAMENT Night Blue Pack (Uzun) 77 TL

PARLIAMENT Night Blue / Aqua Blue / Reserve 75 TL

PARLIAMENT MIDNIGHT BLUE 73 TL

MARLBORO Red Long 75 TL

MARLBORO Red / Touch 74 TL

MARLBORO Touch Blue/Gray / White 74 TL

MARLBORO EDGE 71 TL

MURATTI 71 TL

MURATTI BLU 70 TL

LARK 70 TL

CHESTERFIELD 69 TL

L&M 69 TL

MARLBORO ROLL 50 Sarmalık Kıyılmış Tütün 100 TL