Sigara fiyatlarına YENİ ZAM! Ağustos 2024 sigara fiyat listesi

Sigara tiryakilerine kötü haber son dakika duyuruldu. Ağustos'ta sigaraya yeni zam geliyor. Sigara fiyatları son dönemlerde peş peşe 2 zam almıştı. Tekel bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak bir sigara grubuna daha yeni zam geldiğini açıkladı. Peki güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigara zammı sonrası Ağustos 2024 sigara fiyat listesi haberimizde…
Sigara tiryakileri için son dakika sigara zammı haberini tekel bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar duyurdu. Türkiye'de halkın %30'u düzenli sigara tüketirken son dönemlerde gelen peş peşe zamlar vatandaşa sigarayı bıraktıracak noktaya getirdi. Yeni zam haberi sosyal medyadan duyuruldu. Peki zam sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? Hangi sigara grubuna zam geldi? İşte Ağustos 2024 yeni sigara fiyat listesi…
SİGARAYA YENİ ZAM AÇIKLANDI
Sigara fiyatlarını ÖTV Temmuz ayında ÖTV zammı gelmiş, ağustos ayının hemen başında ise yeni bir sigara zammı daha uygulanmıştı. Son dönemlerde artan vergi oranları da sigara fiyatlarını fahiş düzeyde attırırken, yeni bir zam haberi daha verildi.
Sigara tiryakilerinden gelen tepkilere rağmen peş peşe zam haberleri gelmeye devam ediyor. Sigara üreticileri de zamlara gerekçe olarak artan enflasyonu ve yüksek maliyetleri gösteriyor. Tekel bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu. JTI marka sigara grubu tütün ürünlerine zam yaptı.
SİGARAYA NE KADAR ZAM GELDİ
Sigara zammı Camel tütün ürünlerinde 10 TL olarak belirlendi. Böylece Camel tütün ürünlerinin güncel fiyatı ise 165 TL'ye çıktı.
AĞUSTOS 2024 GÜNCEL SİGARA FİYAT LİSTESİ
Tiryakiler, peş peşe yapılan sigara zamları sonrası Sigara fiyatlarına hakim olamıyor. O nedenle de hemen hemen her gün sigara fiyatları ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. Ağustos 2024 güncel sigara fiyat listesi şöyle:
WINSTON Dark Blue & Deep Blue 68 TL
WINSTON Slender 69 TL
WINSTON 71 TL
WINSTON Slims 76 TL
WINSTON Xsence 78 TL
CAMEL Slender 65 TL
CAMEL Deep Blue 66 TL
CAMEL Black & White 67 TL
CAMEL Yellow & Brown 70 TL
LD Slims 65 TL
LD 65 TL
MONTE CARLO Slender 64 TL
MONTE CARLO 64 TL
CAMEL Yellow (100 gram) 165 TL
PARLIAMENT Aqua Blue Slims 77 TL
PARLIAMENT Night Blue Pack (Uzun) 77 TL
PARLIAMENT Night Blue / Aqua Blue / Reserve 75 TL
PARLIAMENT MIDNIGHT BLUE 73 TL
MARLBORO Red Long 75 TL
MARLBORO Red / Touch 74 TL
MARLBORO Touch Blue/Gray / White 74 TL
MARLBORO EDGE 71 TL
MURATTI 71 TL
MURATTI BLU 70 TL
LARK 70 TL
CHESTERFIELD 69 TL
L&M 69 TL
MARLBORO ROLL 50 Sarmalık Kıyılmış Tütün 100 TL