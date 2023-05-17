Promosyonda ZİRVE! İş Bankası açıkladı: 10 bin TL karşılıksız ödeme

Türkiye İş Bankası'nın emekliye sunduğu promosyon fırsatları güncellendi. Bankalar arasında yaşanan promosyon rekabetinde öne geçen Türkiye İş Bankası yine rekor bir promosyon fırsatı sunuyor. SSK BAĞ-KUR 4C emeklisi ve EYT emeklisi olan Milyonlar İş Bankası'nın bu promosyonu ile rahat bir nefes alıyor. Hala emekli promosyonu almayanlar için bankadan büyük müjde verildi. Çünkü İş Bankası'na başvuru yaparak siz de yüksek promosyon alma şansına sahip olabilirsiniz. Peki İş Bankası güncel promosyon ücretleri ne kadar? Türkiye İş Bankası promosyon şartları ve detaylar haberimizde...

EMEKLİ VATANDAŞLARA YÜKSEK PROMOSYON

Emekli promosyonlarında güncelleme 2023 yılının mayıs ayı ile birlikte devam ediyor. Türkiye İş Bankası tarafından güncellenen promosyon ödemesi emeklilerin radarına takıldı. Promosyon ödemelerinde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ve en düşük emekli maaşı güncellemesi ile birlikte rekabet başladı.

En yüksek promosyonu arayan emekli vatandaşların dikkatini çeken ödeme ile İş Bankası'nda yoğunluk oluştu. EYT'lilerin işlemlerinin tamamlanması ve maaşlarını almaya başlamasıyla birlikte bankalar arası rekabetin de hızlandığı dikkat çekti.

Yeni emekli olan vatandaşları kendi bünyesinde görmek isteyen bankalardan güncel promosyon ödemeleri paylaşılıyor. Promosyon ödemelerinde son noktayı koyan İş Bankası taahhüt veren emeklilere promosyon ödemesini yapıyor.

İŞ BANKASI GÜNCEL PROMOSYON ÖDEMELERİ

İş Bankası tarafından güncellenen promosyon ödemeleri ile birlikte emekli vatandaşlar sıraya girdi. Maaş aralığına göre verilen promosyon ödemelerindeki tutar dikkatleri çekiyor. Şartları sağlayan emekli vatandaşlara verilen promosyon ödemeleri ise şu şekilde;

Maaş aralığı 0 - 3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL

Maaş aralığı 3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL

Maaş aralığı 7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL

10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor.

İŞ BANKASI PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İş Bankası'ndan emekli promosyonu alacak olan vatandaşlar en yakın şubeye giderek işlemlerini tamamlayabilir. Maaşınızı İş Bankası'na taşımanız ile birlikte 3 yıl boyunca İş Bankası üzerinden emekli maaşınızı alacağınıza dair taahhüt vermeniz gerekir. İşlemleri tamamladıktan sonra maaş aralığınıza denk gelen promosyon ödemesi hesabınıza yatırılacaktır.