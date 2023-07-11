O tarihte 30 TL olacak! Selçuk Geçer Dolarda kıyamet tarihini verdi

Seçim sonrası hareketlenen dolar kurunda Yükseliş devam ediyor. 26 TL sınırını da geçen dolar hala yukarı yönlü ivme alıyor. Dolar kuru son dakika gelişmeleri de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer’den de dolar kuruna ilişkin yeni açıklamalar geldi. Hazır olun dolarda kıyamet o tarihte kopacak. Selçuk Geçer Dolar'ın 30 TL olacağı tarihi açıkladı.

Dolar kurundaki yükseliş trendi, Merkez Bankası’nın faiz artırma kararıyla birlikte hız kazandı. 26 TL sınırını aşan dolar kuru, döviz rezervlerinde düşüş yaşanmasına sebep oldu. Bu durumda yatırımcılar, “Dolar alınmalı mı, satılmalı mı? Dolar bugün ne kadar?” gibi sorulara yoğun ilgi göstermeye başladı. Fakat ünlü ekonomist Selçuk Geçer, doların 30 TL olacağını ve bu konuda hazırlıklı olunması gerektiğini açıkladı. İşte doların 30 lira olacağı tarih…

YENİ REKORLAR YOLDA

Yıl başından bu yana hızla yükselen dolar kurunun rekorlar kırmaya devam ettiğini gözlemliyoruz. 26 TL sınırını aşan dolar kuru, yatırımcılar tarafından büyük bir dikkatle takip ediliyor. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, ilerleyen günlerde dolar kurunun 4 TL daha değer kazanabileceğini belirtti. Ayrıca Geçer, 25 baz puanlık bir faiz artırımının da mümkün olduğuna dikkat çekti.

BORCU OLANLAR HEMEN ÖDESİN

Doların 30 TL olacağı tarihi duyuran Selçuk Geçer, dolar borcu olanların harekete geçmeleri gerektiğini vurguladı. Geçer, şu uyarıda bulundu: “Merkez Bankası’nın tahminlerine göre yıl sonu dolar kuru tahmini 26 TL idi ve bu seviye şu anda yakalandı. Ancak yeni bir değerlendirme yapılarak dolar kurunun yıl sonu tahmininin 30 TL’nin üzerine çıkacağı öngörülüyor. Dolar kurunun serbest bırakılması doğru bir hamle olacaktır. Böylece dolar gerçek değerini bulacak ve yabancı yatırımcılar Türkiye’ye gelecektir. Temmuz ayının sonunda veya Ağustos ayının ortalarında dolar kurunun 30 TL üzerine çıkacağını söyleyebiliriz.”

Selçuk Geçer’in bu açıklamaları, dolarla ilgili beklentileri ve hareket planlarını etkileyecek nitelikte. Dolar borcu olanlar için önemli bir uyarı niteliği taşıyor. Hazırlıklı olmak ve gelecek gelişmelere dikkat etmek bu süreçte büyük önem taşıyor.