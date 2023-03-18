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O tarihe kadar başvuru yapın! Süresi içinde başvuranların tüm borçları tek kalemde silinecek

Milyonlarca kişinin borcu tek kalemde siliniyor. Hemen başvuru yapın süreyi kaçırmayın. Devleti olan borçlarınızdan anında kurtulun.

O tarihe kadar başvuru yapın! Süresi içinde başvuranların tüm borçları tek kalemde silinecek

Devlet, milyonlarca kişiyi borç yükünden kurtaracak yeni yapılandırma paketini Geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Hem Vergi borçları hem sigorta borçları hem de BAĞ-KUR borçları bu yapılandırma paketi ile birlikte silinecek ve yapılandırılacak. Devlete borcu olanlar için başvuru tarihleri belli oldu. Başvuruları yaptıktan sonra takip eden bir ay içinde ilk ödemeler yapılacak. Borç yapılandırma bu defa 48 ay vadeli olarak başlatılacak. Ancak sadece süresi içinde başvuru yapanlar yapılandırma imkanından faydalanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Cumhuriyet tarihinin en büyük borç yapılandırma paketinin başlayacağını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklaması sonrasında borç yapılandırma kampanyası ile ilgili detaylar da merak konusu olmuştu. Beklenen borç yapılandırma açıklaması nihayet geldi. Başvuru tarihleri belli oldu. O tarihe kadar başvurur yapmayı unutmayın. Acele edenler tek kalemde borç yükünden kurtulacak. Üstelik de Tüm kamu borçları bu pakete dahil edildi. Vergi borcu, SSK prim borcu, GSS prim borcu, BAĞ-KUR prim borcu, trafik cezaları öğrenim kredisi borcu gibi borcunuz varsa başvuru süresini Sakın kaçırmayın. Başvuru yaparak borçlarınızı 48 ay vadeli olarak ödeyebilirsiniz.

BORÇ YAPILANDIRMA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kamuya olan borçların yapılandırmasını içeren kanun teklifi Geçtiğimiz günlerde TBMM'de kabul edilmiş ve hemen ardından da resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Şimdi 14 milyon kişi borç yapılandırma başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Borç yapılandırma başvurusu yapmak isteyenler için tarihler belli oldu. Mayıs ayında başlayacak olan yapılandırma başvuruları 31 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek. Bu tarihe kadar başvuru yapanlar ilk taksitlerini 30 Haziran 2023 tarihinde ödeyecek. Borç yapılandırma kanununda taksit sayısı 48 ay olarak belirlendi.

TEK SEFERDE ÖDENEN BORÇLARIN %90'I SİLİNİYOR

Ayrıca borcunu tek seferde kapatmak isteyenler için de avantajlar var. Borcunuzu tek seferde ödemek istiyorsanız faiz yükünden tamamen kurtulabilirsiniz. Ayrı ayrıca bazı borçların %90 indirimli olarak ödenebileceği öğrenildi. Yine GSS prim borcu bulunan vatandaşların 31 Aralık 2023 tarihine kadar gelir testi yaptırmaları durumunda geçmiş prim borçlarının silineceği öğrenildi. Ancak geçmiş prim borçlarının silinebilmesi için gelir testi sonucunda gelirin hane içinde kişi başına Asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor. 2023 yılı için bu rakam 3.336,00 TL olarak belirlendi. Gelir testi sonucunda yardıma muhtaç olarak belirlenmeniz durumunda şehir hastanelerinden ve devlet hastanelerinden ücretsiz sağlık hizmeti de alabilirsiniz.

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