Nakit sorununa ‘Faizsiz’ çözüm! 10.000 TL’yi hemen alın 6 ayda ödeyin!

Nakit problemi günümüzün en büyük ortak derdi olmuş durumda. Artan harcamalar ile hayat pahalılığının sebep olduğu bir maddi anlamda yetişememe sorunuyla vatandaşlar mücadele ediyor. Ani ve toplu nakit ihtiyaçları da her hanede muhakkak oluyor. Bu tür durumlarda genel anlamda ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak en mantıklı çözüm olarak gözüküyor. Ancak bunun için bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor.



Vatandaşların en uygun faiz oranlarını bulması gerekiyor ki 10.000 TL ani nakit ihtiyacını örneğin 40 bin TL olarak ödemek zorunda kalmasın. Bankaların faiz oranları birbiri arasında değişiklik gösteriyor. Buna ek olarak vade sayısı da bazı bankalarda faiz oranlarını etkiliyor. Denizbank ise vatandaşların ani nakit ihtiyaçlarını yüzde 0 faizli nakit avans ile karşılamasını sağlıyor. Peki, Denizbank faizsiz nakit avans başvurusu nasıl yapılır? Denizbank yüzde 0 faizli taksitli nakit avans için ne yapmak gerekiyor? İşte Denizbank 0 faizli 10.000 TL nakit avans kampanyasının tüm detayları...



DENİZBANK FAİZSİZ 10.000 TL NAKİT AVANS BAŞVURU ŞARTLARI



Denizbank, bireysel müşterileri için 10.000 TL’ye kadar nakit parayı taksitli olarak ve üstüne üstlük faizsiz müşterilerine veriyor. Kampanya katılım tarihi ise 01.04.2023 ile 30.04.2023 tarihleri aralığında. Denizbank bireysel müşterilerine özel olarak hazırlanmış olan kampanyası kapsamında MobilDeniz, DenizBank.com, ATM, SMS, DenizKartım, internet bankacılığı ile başvuru alıyor.



Denizbank faizsiz 10.000 TL nakit avans için bir müşterinin kampanyadan yalnızca 1 kere yararlanma şansı vardır. Başvuru yapan müşterilerin ise kredi kartı limiti 10.000 TL’ye kadarsa kampanyadan 15.05.2023 tarihine kadar faydalanabilmektedir. Ayrıca 10.000 TL olarak faizsiz nakit avans şansınızı kullanmak zorunlu değildir. 250 TL ila 10 bin TL aralığında bireysel müşteriler ihtiyaçları olan nakit avansı kullanabilmektedir.



Nakit avans çekme işlemini gerçekleştirmek için mutlaka fiziki kredi kartı müşterilerin elinde olmalıdır. Denizbank 10.000 TL faizsiz nakit avans kullanmak isteyen müşterilerin bilmesi gereken en önemli nokta ise ek kartlar ile banka kartı, Business Kartlar ve Net Kartlar kampanyaya dahil değildir.