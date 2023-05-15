Memur maaş zammında ÇILGIN rakam! Temmuz zam oranları açıklandı, hesaplar sil baştan

Seçim önce seni çok konuşulan konulardan olan memur maaş zammı seçimin İlk turda bitmemesi ile birlikte yeniden gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan memur maaş zammı ile ilgili Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada seçim sonrasında en düşük memur maaşının 22.000 TL olacağını duyurmuştu. Ancak seçimin ikinci Tura kalması ile birlikte tüm hesaplar Sil Baştan değişti. Memur maaşlarına daha da yüksek zam geliyor. İşte memura Temmuz'da yapılacak olan çılgın zam oranları…

Temmuz ayı, memurlar için sevindirici bir dönem olabilir! Çünkü memurlara yönelik yüzde 50 zam planları yapılmaktadır. İyi Parti, memurları sevindirecek bir açıklama yaparak, işçilere yapılan zamın ardından gözlerin şimdi memur zammında olduğunu vurguladı. Bu haber, memur camiasında büyük bir heyecan yaratmış durumda.

HEYECAN YARATAN YENİ ZAM ORANLARI

Memurlar, uzun süredir maaşlarında iyileştirme talepleriyle gündeme gelmişti. İşçilere yapılan zamın ardından, memurların da benzer bir artışa kavuşması beklentisi oluşmuştu. İyi Parti tarafından yapılan açıklama, memurlar arasında olumlu bir etki yaratmış ve umutları artırmış durumda.

En düşük memur maaşının ne kadar olacağı ve zam miktarının ne zaman yatacağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında kamuoyunda merak konusu haline geldi. 2023 Ocak ayında, en düşük memur maaşı %30 zamla 11.848 liraya yükselmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni açıklamasına göre, Temmuz ayında en düşük memur maaşlarına bir zam yapılacak.

EN DÜŞÜK MAAŞ 22.000 TL OLDU

Bu müjdeli haber, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından HAK-İŞ Genel Kurulu'nda yapılan bir açıklama ile duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceğini vurgulayarak, Temmuz ayından itibaren en düşük memur maaşlarının 22.000 lirayı aşacağını belirtti.minimum memur zammıEn düşük memur maaşının belirlenmesi, temmuz ayında hesaplanacak 6 aylık enflasyon oranına göre gerçekleştirilecek ve 11 bin 848 liradan 22 bin liraya yükselecek. Her yıl, memur ve memur emeklilerinin maaş zammı iki kez, toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenmektedir. Ayrıca, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 ayda bir zam almaktadır ve zam oranı 6 aylık enflasyona göre belirlenmektedir.