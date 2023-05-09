İşçiye zam bugün açıklanıyor! Yüzbinler bunu bekliyordu, nihayet netleşti

700 binden fazla kamu işçisini yakından ilgilendiren zam pazarlığı için toplantı yapıldı. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası, TÜRK-İŞ ve Hak-iş katıldı. İşçi tarafı, 15 bin lira taban ücret ve yüzde 45 zam oranı talep ederken, hükümetin ilk teklifi 11 bin 500 lira taban ücret ve yüzde 30 zam olarak belirlenmişti. Son toplantıda ise 12 bin lira taban ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam teklif edildi. Ancak, her iki taraf da henüz tam bir mutabakata varamadı.

Kamu toplu iş sözleşmesi, Karayolları, Demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiriyor.

SALI GÜNÜNÜ İŞARET ETTİ

Toplantının ardından Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, henüz bir rakam veremeyeceklerini ancak salı günü kamuoyuna bir rakam açıklayabileceklerini söyledi. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise verimli bir toplantı olduğunu ancak tam mutabakata varamadıklarını belirtti.

Kamu işçilerinin zam pazarlığı devam ederken, işçi kesimi seçim öncesi görüşmelerin sona ermesini bekliyor. Taleplerine uygun bir rakam bekleyen işçilerin ve kamuoyunun beklentisi, tarafların anlaşması ve zam kararının en kısa sürede açıklanması yönünde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, bugün İstanbul'da yaptığı mitingte "Kamu işçileri için zammını da salı günü açıklayacağız." ifadelerini kullandı.