Her haneye 150 TL fatura yardımı yapılacak! Şartlar netleşti, başvurular açıldı

Döviz kurunda yaşanan dalgalanma ve sürekli artan enflasyon beraberinde maliyet artışlarını da getirdi. Son iki yıl içinde en çok artan enerji fiyatları oldu. Bu da vatandaşların faturalarına yansıdı. Faturasını ödemekte zorlanan, ay sonunu getiremeyen vatandaş için o bankadan güzel haber geldi. Başvuru yapan kişilere gerekli şartları taşımaları durumunda banka tarafından 150 TL fatura yardımı yapılacak. 150 TL fatura desteği için şartlarda belli oldu.

Müşteri yarışına devam eden bankalar bir yandan da yaptıkları kampanyalarla müşterilerini memnun etmeye çalışıyor. Son dönemlerin öne çıkan özel bankalarından olan Yapı Kredi Bankası da vatandaşa fatura yardımı için kolları sıvadı. Yapı Kredi Bankası'ndan fatura yardımı ile ilgili yeni duyuru yapıldı. Gerekli şartları taşıyan kişilere fatura yardımı sağlanacak. Toplamda 150 TL fatura desteği almak için bankanın şartları açıklandı. Yapı Kredi 150 TL fatura desteği için yapmanız gerekenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

YAPI KREDİ FATURA YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Yapı Kredi Bankası'ndan fatura yardımı almak isteyenler için gerekli şartlar bankanın resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Yapı Kredi Bankası müşterisi olanlar, yeni otomatik ödeme talimatı vermeleri ya da HGS talimatı vermeleri durumunda 150 TL'ye Varan fatura yardımı alabilecek. Yapı Kredi Bankası'ndan yapılan duyuruya göre 3 talimat için Ekstra 50 TL ödeme yapılacağı duyuruldu.

Yapı Kredi Bankası'ndan 150 TL fatura yardımı alabilmek için 10 Nisan 2023 tarihine kadar fatura ödeme talimatı vermek gerekiyor. Toplamda 150 TL fatura yardımı yapılıyor.

T.C KİMLİK NO İLE BAŞVURU YAPABİLİRSİNİZ

Yapı Kredi Bankası fatura yardımına katılmak için T.C kimlik no ile başvuru yapabilirsiniz.11 Mart 2023 tarihinde başlayan ve 10 Nisan 2023 tarihinde sona erecek olan kampanyaya katılmak oldukça kolay. Cep telefonunuzun kısa mesaj bölümünden TALIMAT yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra 11 haneli T.C. kimlik numarasını da yazarak 4470'e SMS göndermeniz yeterli oluyor. Bu kampanyadan sadece Yapı Kredi Bankası müşterileri faydalanabiliyor. Eğer müşteri değilseniz hemen Yapı Kredi Bankası'ndan Hesap açtırarak banka müşterisi olabilirsiniz.

KAMPANYAYA KATILIM ŞARTLARI AÇIKLANDI

Yapı Kredi Bankası fatura yardımı için kampanyaya katılım şartları açıklandı. Kampanyaya katılmak için 3 yeni fatura talimatı ya da HGS talimatı vermeniz gerekiyor. Daha önce tanımlı olan faturalar geçerli olmuyor. Kampanya boyunca verilen talimatlar en az bir kez otomatik olarak ödendikten sonra fatura yardımı hesabınıza tanımlanıyor. 6 ay boyunca talimatın geçerli olması şartı da aranıyor. Bu şartları taşıyanlar hemen başvuru yaparak 150 TL'ye Varan fatura desteği alabilir.