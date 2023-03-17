Halkbank günlük 13 TL'ye ödemeyle ihtiyaç kredisi veriyor

Halkbank günlük 13 TL’den başlayan taksitlerle 10 bin TL hızlı kredi veriyor. Halkbank düşük faizli ihtiyaç kredisi kullanmayı düşünen müşterileri için özel olarak ihtiyaç kredisi paketi hazırladı. Halkbank tarafından hazırlanan ihtiyaç kredisinin faiz ve vadeye dair detaylar merak edilerek araştırılıyor. İhtiyaç kredisi faiz oranı ve vadesi ne kadar? Merak edilerek araştırılan soruların cevabı siz değerli okullarınız için haberimizin devamında yer alıyor. İşte merak edilen o detaylar ve daha fazlası.

Halk Bankası tarafından müşterilerine özel olarak hazırlanan yeni kredi kampanyasında şubeye gitmeden nakit para desteği imkanı sunulurken kredi üst limiti için 10.000 TL sınırı belirlenirken kredi vadesi için ise maksimum 36 ay olarak belirlendi. Sunulan kredi paketinde başvurular şubeye kadar gitmeden internet üzerinden kolay bir şekilde yapılabilecek.

HALKBANK HIZLI KREDİ LİMİTİ İLE HIZLI KREDİ AYNI GÜN NAKİT PARA!

Türkiye'nin en büyük ve güçlü bankaları arasında bulunan Halkbank tarafından açıklanan kredi paketinde "Bireysel ihtiyaçlarınız için 10.000 Türk lirasına kadar 36 ay vadeli kredimizdir. “Bireysel İnternet Şubesi, Dialog, Mobil Bankacılık ve Web Sitemizden” kredi başvurunuzu kolay bir şekilde yapabilir onaylanmış olan kredinizi Bireysel İnternet Şubesi, Mobil Şubesi ve Dialog’tan saniyeler içerisinde kullanabilirsiniz" denilerek kredi başvuru yöntemleri de açıklandı.

Kredi kullanan kişilerin günlük taksit miktarı 13 TL ve aylık ödeyecekleri toplam taksit miktarı ise 415,53 TL olarak gerçekleşecek. Bu kredi kampanyasından faydalanan kişiler bu taksit miktarı ile 36 ay vadeli 10 bin TL kredi kullanabilecekler. Peki, Halbank ihtiyaç kredisinin başvuru şartları neler, kimler bu krediyi kullanabilir? Halkbank ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler tarafından merak edilerek araştırılan sorunun cevabı haberimizin devamında yer alıyor.

HALKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

En az 1.000 Türk lirası, en fazla 10 bin Türk lirası tutarında kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kredi politikaları kapsamında başvurunuz aynı gün içerisinde değerlendirilmektedir.

Yapılan değerlendirme sonucunda SMS ile cep telefonunuza gönderilecektir. Aynı zamanda başvurunuzun durumunu istediğiniz zaman Halkbank Bireysel İnternet Şubesi ve Mobil Şube'den Başvuruların altında Başvurum kısmından başvuru sürecinizi takip edebilirsiniz.

Kredi kullanımı sırasında otomatik ödeme talimatı vererek aylık taksitlerinizin vadesiz olmak üzere hesabınızdan otomatik olarak ödenme gerçekleştirebilirsiniz.

Kredi Kullanımı esnasında Hayat Sigortası yaptırabilirsiniz. Kredinize istediğiniz zaman şubelerimizden ara ödemeler gerçekleştirebilir ya da istediğiniz takdirde kredinizi tamamen kapatabilirsiniz.

Krediye 18 yaşını dolduran ve aylık düzenli olarak belgelenebilir bir gelire sahip olan herkes başvuru yapma fırsatına sahip olacak. Fakat kredi notu ortalaması, kredi sicili ve gelirin kredi taksit miktarı ortalaması gibi kriterlere göre banka onay hakkını bünyesinde saklı tutacaktır.