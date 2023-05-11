GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Garanti BBVA promosyonda resmen arşa çıktı! Emekliye maaşa ek 10.000 TL trink para

Garanti Bankası emekliye özel promosyon teklifini yayınladı. mayıs ayı Garanti Bankası promosyon ücretleri güncellendi. Emekli promosyonu olmayanlar bu teklife bakmadan karar vermesin. Rakamı duyan emekliler doğrudan soluğu şubede alacak.

Garanti BBVA promosyonda resmen arşa çıktı! Emekliye maaşa ek 10.000 TL trink para

EYT yasası sonrasında bankaların promosyon yarışı da hızla devam ederken Garanti BBVA yüzleri güldüren tutarları paylaştı. Peki emekli promosyonları ne kadar oldu? Tüm detaylar haberimizde.

Emekli vatandaşlar ve EYT yasasıyla emeklilik hakkı kazananlar merakla bankaların promosyon tutarlarını araştırmaya devam ediyor. Garanti BBVA güncel promosyon tutarlarını paylaştı. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GARANTİ BBVA GÜNCEL MAYIS PROMOSYONLARI

EYT yasasının yürürlüğe girmesi ve ardından emekli maaşlarına yapılan 2 bin TL zam sonrasında bankaların promosyon tutarları da yavaş yavaş yükselmeye başladı. Garanti BBVA emekli maaşlarına göre 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4 bin 500 TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlara 5 bin 250 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alanlara 6 bin 750 TL ve 10 bin TL üstünde emekli maaşı alanlara 7 bin 500 TL ödeme yapacak.

GARANTİ BANKASI GÜNCEL MAYIS EMEKLİ PROMOSYONLARI

Garanti BBVA promosyon ödemesinden faydalanmak için emekli maaşının bankaya taşınması ve üç sene bankada kalma taahhüdü verilmesi gerekiyor. Aynı zamanda banka emekli müşterilerine internet bankacılığı ve mobil uygulama üzerinden havale işlemleri ve hafta içi saat 08.30-16.00 saatleri arasında yapılacak EFT işlemlerinin ücretsiz yapılması avantajı da sunacak. Kampanya resmi tatil ve hafta sonlarını kapsamayacak. Aynı zamanda emekli maaşını bankaya taşıyan ve sonrasında kredi kartı başvurusu yapan emekli müşteriler 500 TL harcama sonrasında 1000 TL bonus kazanacak. Emekli promosyonları ve avantajlarıyla ilgili diğer tüm detaylar bankanın resmi internet sitesi üzerinde paylaşılıyor.

ÇOK OKUNAN HABERLER
SSK ve Bağ-Kur'lulara erken emeklilik! Cumhurbaşkanı talimat verdi, düğmeye basıldı SSK ve Bağ-Kur'lulara erken emeklilik! Cumhurbaşkanı talimat verdi, düğmeye basıldı
Altın borcu olanı dumur edecek tahmin: 8000 olacak Altın borcu olanı dumur edecek tahmin: 8000 olacak
Asgari ücret 12.500 TL! Seçime 4 gün kala duyuruldu Asgari ücret 12.500 TL! Seçime 4 gün kala duyuruldu
Asgari ücret, memur ve emekliye müjde! Maaşlara ara zam az önce duyuruldu Asgari ücret, memur ve emekliye müjde! Maaşlara ara zam az önce duyuruldu
Rakamı duyan emekli şubeye koşuyor! İş Bankası rekor promosyonu açıkladı Rakamı duyan emekli şubeye koşuyor! İş Bankası rekor promosyonu açıkladı
PTT kimlikle gidene anında veriyor: 4500 TL destek ödemesi hazır PTT kimlikle gidene anında veriyor: 4500 TL destek ödemesi hazır
SON HABERLER
SGK hesaplara yatırıyor! TC kimlik numarasına göre karşılıksız ödeme SGK hesaplara yatırıyor! TC kimlik numarasına göre karşılıksız ödeme
Garanti BBVA promosyonda resmen arşa çıktı! Emekliye maaşa ek 10.000 TL trink para Garanti BBVA promosyonda resmen arşa çıktı! Emekliye maaşa ek 10.000 TL trink para
SSK ve Bağ-kur girişi 1999 ila 2008 arası olanlara duyuru geldi: Emeklilik yaşı öne çekildi SSK ve Bağ-kur girişi 1999 ila 2008 arası olanlara duyuru geldi: Emeklilik yaşı öne çekildi
Rakamı duyan emekli şubeye koşuyor! İş Bankası rekor promosyonu açıkladı Rakamı duyan emekli şubeye koşuyor! İş Bankası rekor promosyonu açıkladı
PTT kimlikle gidene anında veriyor: 4500 TL destek ödemesi hazır PTT kimlikle gidene anında veriyor: 4500 TL destek ödemesi hazır
Altın borcu olanı dumur edecek tahmin: 8000 olacak Altın borcu olanı dumur edecek tahmin: 8000 olacak
SSK ve Bağ-Kur'lulara erken emeklilik! Cumhurbaşkanı talimat verdi, düğmeye basıldı SSK ve Bağ-Kur'lulara erken emeklilik! Cumhurbaşkanı talimat verdi, düğmeye basıldı
E-Devlet'ten başvuru yapana 7200 TL destek ödemesi! 12 ay düzenli ödenecek E-Devlet'ten başvuru yapana 7200 TL destek ödemesi! 12 ay düzenli ödenecek