En BOMBA asgari ücret tahmini geldi! Rakamları duyan asgari ücretli hop oturup hop kalkacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret konusunda yapılan çalışmaların ara zam seçeneğini içerdiğini açıkladı. Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak zam konusunda ise uzmanlar önemli tahminlerde bulundu. İşte ayrıntılar...

CNN Türk'te yapılan bir programa katılan Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, asgari ücrete ilişkin zam beklentisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bal'a göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in verdiği bazı verilere dayanarak temmuz ayında asgari ücretin 500 dolar olacağına işaret etti. Ara zamın enflasyon oranı ve refah payı şeklinde gerçekleşeceğini belirten Bal, mevcut durumda brüt 10.008 TL olan asgari ücretin, bu tahminlere göre 13.010 TL brüte yükselmesinin beklendiğini ifade etti. Net olarak ise 8.506,80 TL'den 11.057 TL'ye çıkabileceğini aktardı.

550 DOLAR ÜZERİNE ÇIKABİLİR

Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal'a göre, yüzde 35 oranında bir zam tahmini yapıldığında, altı aylık enflasyon yüzde 25 düşünülerek asgari ücretin brüt olarak 15.510 Türk Lirası'na ve net olarak 11.484 Türk Lirası'na denk geleceği öngörülüyor. 2022 yılında asgari ücretin 6.471 Türk Lirası brüt, 5.500 Türk Lirası net olduğunu hatırlatan Bal, bu tahminlere göre asgari ücretin altıncı ayda 11.000 Türk Lirası ve üzerine çıkabileceğini belirtiyor. Yüzde 20 enflasyon ve yüzde 10 refah payı senaryosunun ise en güçlü tahmin olduğunu ifade eden Bal, bu durumda asgari ücretin 11.067 Türk Lirası civarında net olarak belirlenebileceğini ve bu rakamın Bakan Bilgin'in bahsettiği 500 dolar üzeri bir değere tekabül ettiğini düşündüklerini belirtiyor. Bu zam gerçekleşirse asgari ücretin neredeyse 550 dolar seviyesine yaklaşacağına dikkat çekiyor.