Emekliye koşulsuz 10.000 TL ödeme! Aynı gün içinde IBAN numarasına yatacak

Emekliler için bankalarda promosyon kampanyaları sürüyor. Birçok banka emekli maaş müşterisi yapabilmek adına birçok farklı teklifle milyonların karşısına çıkıyor. Bu defa yeni teklif DenizBank'tan geldi. DenizBank yeni emekli promosyon ücretlerini duyurdu. emekli maaşını 3 yıllığına DenizBank'a taşıyanlara koşulsuz şartsız 10.000 TL nakit promosyon sağlanacak. Emekli vatandaşlara aynı zamanda DenizBank'tan düşük faizli kredi imkanları da sunulacak.

Emekli promosyonlarındaki güncellemeler tüm hızıyla devam ediyor. Denizbank tarafından yapılan emekli promosyon güncellemesi ile birlikte yeni rakamlar dikkat çekti. Koşulsuz bir şekilde en yüksek promosyonu veren bankalardan birisi olan Denizbank emekli vatandaşların radarında yer alıyor. Peki emekli promosyon ödemesi ne kadar? İşte tüm detaylar...

DENİZBANK PROMOSYON ÖDEMELERİNİ GÜNCELLEDİ

Emekli vatandaşların gündeminde yer alan emekli promosyon ödemeleri güncellenmeye devam ediyor. 2022 yılı ile birlikte gündeme gelen promosyon ödemeleri alınan kararlar rekabet başladı. 2023 yılının mayıs ayı ile birlikte devam eden promosyon rekabetinde Denizbank son noktayı koydu.

Geçtiğimiz aylarda yaşanan emekli gelişmeleri ile birlikte promosyon ödemelerindeki rekabette hız kazanıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanalar (EYT) düzenlemesi ile en düşük emekli maaşında yapılan zamlar promosyon ödemelerini de etkiledi. Alınan kararlar doğrultusunda emekli vatandaşları kendi bünyesine katmak isteyen vatandaşlar promosyon ödemelerini güncelledi.

Milyonlarca emekli tarafından takip edilen promosyon ödemelerinde en yüksek rakamı veren banka araştırılıyor. Rekabetin hız kazandığı zamanlarda ise Denizbank en yüksek veren bankalar arasında koşul istememesi nedeniyle ilk sırada yer alıyor.

EN YÜKSEK PROMOSYON ÖDEMESİ DENİZBANK'TA

2023 yılının mayıs ayı ile birlikte promosyon kampanyasını güncelleyen Denizbank emekli vatandaşların radarında yer alıyor. En yüksek promosyonu vermek için çalışmalarını sürdüren Denizbank'ın resmî web sitesinde güncel promosyon ödemeleri yer alıyor.

EYT düzenlemesinden faydalanan vatandaşları kendi bünyesine katmak isteyen Denizbank, 3 yıllık taahhüt imzalayan emeklinin hesabına 10 bin TL'ye varan emekli promosyonunu yatırıyor.

DENİZBANK GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ

Emekli vatandaşların 3 yıl boyunca emekli maaşını Denizbank üzerinden alacağına dair taahhüt imzalaması halinde promosyon ödemesinden faydalanıyor. Denizbank güncel emekli promosyon ödemeleri ise şu şekilde;

Maaş aralığı 0 - 3.499 TL Altı Maaş Alanlar 3.000 TL 3.000 TL 6.000 TL

Maaş aralığı 3.500 TL - 7.499 TL Arası Maaş Alanlar 3.500 TL 3.500 TL 7.000 TL

Maaş aralığı 7.500 TL - 9.999 TL Arası Maaş Alanlar 4.500 TL 4.500 TL 9.000 TL

10.000 TL ve üzeri Maaş Alanlar 5.000 TL 5.000 TL 10.000 TL tutarında ödeme yapılıyor.