Emekliye beklenen müjde geldi! Bayram ikramiyesi belli oldu, ödeme tarihi açıklandı

Son dakika haberi... Milyonlarca emekliye müjdeli haberi duyurdular! Kurban Bayramı öncesi emeklilerin dört gözle beklediği emekli bayram ikramiyeleri ve emekli maaşları ile ilgili flaş gelişmeler peş peşe yaşandı. Bayram ikramiyeleri o tarihte hesaplara yatacak. Peki 2023 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar oldu? İşte milyonların merak ettiği bayram ikramiyelerinde son durum ve detaylar...

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca emekliye güzel haberi duyurdular. Emekli bayram ikramiyeleri ve emekli maaşları ile ilgili flaş gelişme! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası net tarih açıklandı. Bayram ikramiyeleri o tarihte hesaplara yatırılacak. Peki emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2023 emekli ikramiyeleri ne kadar oldu? Listeye bak hemen yatacağı tarihi öğren! İşte son dakika emekli bayram ikramiye haberinin detayları...

EMEKLİLERE ÇİFTE MÜJDE! BAYRAM İKRAMİYELERİ O TARİHTE YATACAK

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca emeklinin gözü yatacak olan bayram ikramiyelerinde. Daha öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından emeklilere bayram ikramiyelerinin yatacağını açıklamış ancak net tarih vermemişti. Beklenen haber geldi. 2023 emekli bayram ikramiyeleri 17-23 Haziran tarihlerinde hesaplara yatacak. Konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Emekli maaş ve ikramiyeleri 17-23 Haziran'da ödenecek."

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyesinin yatırılacağı tarihler açıklandı. Emekli ikramiyeleri 17-23 Haziran tarihleri arasında ödenecek. SSK, BAĞ-KUR ve emekli sandığı emekli ikramiyesi ödeme günleri şu şekilde:

SSK emekli maaşı alanlar;

Ödeme günü 17-18 Haziran olanlar-17 Haziran tarihinde

Ödeme günü 18-19 Haziran olanlar-18 Haziran tarihinde

Ödeme günü 21-22 Haziran olanlar 19 Haziran tarihinde,

Ödeme günü 23-24 Haziran olanlar 20 Haziran tarihinde,

Ödeme günü 25-26 Haziran olanlar 21 Haziran tarihinde Kurban Bayram ikramiyelerini alacaklar.

Bağ-kur kapsamında emekli maaşı alanlar 22 Haziran tarihinde emekli ikramiyelerini alacaklar. Emekli sandığı kapsamında aylık alanların ise 23 Haziran tarihinde emekli bayram ikramiyeleri yatırılacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2023 KAÇ PARA YATACAK?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayramlarda emeklilere ikramiye veriliyor. Ramazan Bayramı ikramiyesi emekliler için 2 bin liraya yükseltilmişti. Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi olarak da 2 bin lira yatırılacak.