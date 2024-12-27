GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Egea, Togg T10X, Corolla, C-HR, Clio, Megane, Duster ÖTV'siz fiyatları ne kadar?

2025 yılı itibariyle engelli vatandaşlar için araç alımında uygulanan ÖTV muafiyetli üst limit 2 milyon 247 bin 114 TL'ye yükseldi.

Egea, Togg T10X, Corolla, C-HR, Clio, Megane, Duster ÖTV'siz fiyatları ne kadar?

Bu limit dahilinde alınabilecek araç modelleri ve fiyatları şu şekilde sıralanabilir:

Alınabilecek Araç Modelleri:

Fiat Egea

Sedan: Fiyatı yaklaşık 1.000.000 TL

Cross: Fiyatı yaklaşık 1.150.000 TL

Cross Wagon: Fiyatı yaklaşık 1.200.000 TL

Togg T10X

Fiyatı yaklaşık 1.400.000 TL (ÖTV dahil)

Toyota Corolla

Fiyatı yaklaşık 1.050.000 TL

Toyota C-HR

Fiyatı yaklaşık 1.200.000 TL

Renault Clio

Fiyatı yaklaşık 700.000 TL

Renault Duster

Fiyatı yaklaşık 900.000 TL

Renault Megane

Fiyatı yaklaşık 1.200.000 TL

ÖTV Şartsız Fiyatlar (Muafiyetli):

ÖTV muafiyeti uygulandığında, bu fiyatlardan herhangi bir vergi alınmaz ve engelli vatandaşlar, araçların yukarıdaki fiyatları üzerinden satın alabilirler. Bu sayede, araç alımı daha uygun fiyatlarla yapılabilir.

Not: Fiyatlar, aracın donanım özelliklerine ve satış bölgesine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Ziraat Bankası kartı olana yılbaşı müjdesi; 8.500 TL hdiye para Ziraat Bankası kartı olana yılbaşı müjdesi; 8.500 TL hdiye para
5.200 TL taksitle 900.000 TL kredi! Ziraat Bankası'ndan KONUT KREDİSİ kampanyası 5.200 TL taksitle 900.000 TL kredi! Ziraat Bankası'ndan KONUT KREDİSİ kampanyası
SGK girişi 1999-2021 arası olana prim, yaş, yıl tablosu; Bakan emeklilik yaşını görüyor SGK girişi 1999-2021 arası olana prim, yaş, yıl tablosu; Bakan emeklilik yaşını görüyor
Maaş tablosu ayyuka çıktı; Emeklinin yeni aylığı buymuş Maaş tablosu ayyuka çıktı; Emeklinin yeni aylığı buymuş
1.099 TL'ye raflarda; ŞOK beklenen makinayı getirdi 1.099 TL'ye raflarda; ŞOK beklenen makinayı getirdi
O burçlar kötü günleri geride bıraktı; 2025 onların senesi olacak O burçlar kötü günleri geride bıraktı; 2025 onların senesi olacak
SON HABERLER
Ve liste resmen açıklandı; ÖTV'siz satılacak araçlar belli oldu Ve liste resmen açıklandı; ÖTV'siz satılacak araçlar belli oldu
Narin Güran davası son dakika karar; Narin'i kim, neden öldürdü? Narin Güran davası son dakika karar; Narin'i kim, neden öldürdü?
1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi güncellendi! Banka banka yeni faiz oranları listesi 1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi güncellendi! Banka banka yeni faiz oranları listesi
5.200 TL taksitle 900.000 TL kredi! Ziraat Bankası'ndan KONUT KREDİSİ kampanyası 5.200 TL taksitle 900.000 TL kredi! Ziraat Bankası'ndan KONUT KREDİSİ kampanyası
Gassal dizisi konusu nedir? Oyuncuları ve çekim yeri neresi, hangi şehir? Gassal dizisi konusu nedir? Oyuncuları ve çekim yeri neresi, hangi şehir?
Tarım Kredide yeni kallavi indirim; Bal, peynir, tereyağı, süt fiyatı düştü Tarım Kredide yeni kallavi indirim; Bal, peynir, tereyağı, süt fiyatı düştü
İstanbul'a acil kodlu tarih verildi; Eşik aşıldı! Yaklaşıyor yaklaşmakta olan İstanbul'a acil kodlu tarih verildi; Eşik aşıldı! Yaklaşıyor yaklaşmakta olan
Manchester City'nin genç yıldızı Galatasaray'a geliyor Manchester City'nin genç yıldızı Galatasaray'a geliyor