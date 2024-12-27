Egea, Togg T10X, Corolla, C-HR, Clio, Megane, Duster ÖTV'siz fiyatları ne kadar?

Bu limit dahilinde alınabilecek araç modelleri ve fiyatları şu şekilde sıralanabilir:

Alınabilecek Araç Modelleri:

Fiat Egea

Sedan: Fiyatı yaklaşık 1.000.000 TL

Cross: Fiyatı yaklaşık 1.150.000 TL

Cross Wagon: Fiyatı yaklaşık 1.200.000 TL

Togg T10X

Fiyatı yaklaşık 1.400.000 TL (ÖTV dahil)

Toyota Corolla

Fiyatı yaklaşık 1.050.000 TL

Toyota C-HR

Fiyatı yaklaşık 1.200.000 TL

Renault Clio

Fiyatı yaklaşık 700.000 TL

Renault Duster

Fiyatı yaklaşık 900.000 TL

Renault Megane

Fiyatı yaklaşık 1.200.000 TL

ÖTV Şartsız Fiyatlar (Muafiyetli):

ÖTV muafiyeti uygulandığında, bu fiyatlardan herhangi bir vergi alınmaz ve engelli vatandaşlar, araçların yukarıdaki fiyatları üzerinden satın alabilirler. Bu sayede, araç alımı daha uygun fiyatlarla yapılabilir.

Not: Fiyatlar, aracın donanım özelliklerine ve satış bölgesine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.