Cumhurbaşkanı asgari ücretliyi sevindirdi! Zam tarihi resmen duyuruldu

Asgari ücrete ara zam son dönemlerde Türkiye'nin en çok konuştuğu konular arasında. Yaklaşık 8 Milyon çalışan merakla asgari ücret zammının açıklanmasını bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine asgari ücret tespit Komisyonu toplantıları gerçekleşmeye başladı. Dün akşam da Başkan Erdoğan’dan milyonlarca asgari ücretliyi sevindirecek son dakika açıklaması geldi. Asgari ücret zammı tarihi belli oldu. Çalışanlar Bayramı çifte bayram havasında yaşayacak.

Asgari ücrete zam görüşmeleri Salı günü itibariyle başladı. Görüşmelerin sonunda milyonlarca kişinin maaşı değişecek. Asgari ücret tespit Komisyonu, ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Henüz toplantıda herhangi bir rakamın konuşmadığı öğrenildi. Ancak asgari ücret zammı için yol haritası bu toplantıda belirlendi. Asgari ücrete zam Bayram öncesinde açıklanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu kararı doğruladı. Peki, yeni asgari ücret ne kadar olacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KRİTİK AÇIKLAMA

Asgari ücret zammı bekleyen milyonlarca çalışan için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kritik açıklama geldi. Asgari ücrete ara Zam konusunda konuşan Erdoğan, görüşmelerin olumlu bir havada devam ettiğini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde asgari ücret tespit komisyonunun toplantı yapmaya başladığını belirten Erdoğan, Bayram öncesinde bu işin sonuca ulaşmasını beklediğini dile getirdi. Aynı şekilde işçi ve işveren tarafları da yaptıkları açıklamalarda asgari ücret zammını bayram öncesi sonuçlandırmayı hedeflediklerini söylemişti.

MASADA 11.000 12.000 TL ARASI RAKAMLAR VAR

Asgari ücret zammı ile ilgili masada yer alan rakamlar da yavaş yavaş netleşiyor. Birçok gazeteci ve uzman isim aldıkları kulis bilgilerini paylaşmaya başladı. Gelen bilgilere göre asgari ücret zammında masada 11.000 TL ile 12.000 TL arası rakamlar var. Henüz net bir karara varılmadan ancak pazarlıklar 19 Haziran Pazartesi günü de devam edecek.

Gazetecilere göre asgari ücret zammı %30-40 civarında olacak. Bu durumda da asgari ücret yine 11.000 TL ile 12.000 TL arasında değişecek. Özellikle bu konuda son sözü yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in söylemesi bekleniyor. Çünkü işverenler asgari ücret zammı ile birlikte kendilerine de devletten destek sağlanmasını istiyor. Mehmet Şimşek teşvik için onay verirse asgari ücret zammı %40'a kadar çıkabilir.