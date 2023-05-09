Çifte emeklilik müjdesi! Tek şartla iki emekli maaşı alabilirsiniz

EYT'de yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Milyonlarca EYT'liyi yakından ilgilendiren BES detayı belli oldu. EYT'liye çifte emeklilik fırsatı! Bankalar musluğu açtı. Milyonlarca EYT'liye BES desteği geldi. O şartları sağlayan herkes bu imkanlardan faydalanabilecek. EYT'den emekli olanları BES'e çekmek için dev kampanyalar başladı. Peki EYT'liler nasıl BES'e başvurabilir? BES şartları neler? İşte BES ile ilgili son dakika gelişmeleri…

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde flaş gelişme! Milyonlarca EYT'liyi yakından ilgilendiren BES detayı ortaya çıktı. EYT'liye çifte emeklilik fırsatı! EYT düzenlemesi ile birlikte 5 milyon kişiye emeklilik yolu açıldı. Bu süreçte müşteri kaybetmek istemeyen bankalardan son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Hem kamu bankalarından hem de özel bankalardan beklenen açıklama geldi. BES kampanyası başlatıldı. O şartları sağlayanlar çifte emekli olabilecek. Peki EYT'liler BES'ten nasıl yararlanacak? BES şartları neler? İşte EYT son dakika gelişmeleri ve detayları...

EYT'LİLER BU HABERLE BAYRAM EDECEK!

Beklenen rakamlara göre 5 milyon kişini EYT düzenlemesinden yararlanması bekleniyor. Bu rakam bankaların iştahını açarken peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bu süreçte müşteri kaybetmek istemeyen bankalar yeni hamlesini duyurdu. Bireysel emeklilik ile EYT'lileri kendilerine çekmek istiyorlar. BES desteği geliyor! EYT'liye çifte emeklilik fırsatı.

ÇİFTE EMEKLİLİK ŞANSINI KAÇIRMAYIN

Bankalar müşteri çekebilmek için yarışa girmiş durumda. EYT'lileri çekmek için başlatılan emekli promosyon ücretleri yerine şimdi de bireysel emeklilik hamlesi geldi. Milyonlarca EYT'liye büyük müjde. İlk olarak BES ne? BES’e her ay yatırdığınız tutara karşılık devletin de yüzde 30 katkı yapması, yatırdığınız tutarlardan oluşan birikimlerinize yüksek getiri sağlanması gibi avantajları bir kenara bırakıyorum. Bunlar BES’in bilinen, klişeleşmiş özellikleri.

BES DESTEĞİ GELDİ: TEK ŞART ARANIYOR

BES sisteminde yaşın önemi büyük. EYT'den emekli olacakların yaş ortalaması 48'lerde. Hatta aralarında 45-46 yaşında olanlar bile var. Düzenleme çıkmasaydı bu kişiler ilk sigortalı olduğu tarihe göre değişmekle birlikte, 56-58 yaşında emekli olacaklardı. Şimdi 8-10 yıl erken emekli olacaklar. BES’in şartları neydi? Sistemde en az 10 yıl kalıp, 56 yaşında emekli olunduğunda; kendi birikimlerinizin yanında devletin yatırdığı katkıları da alabiliyorsunuz. Demek ki, bugün 46 yaşında EYT’den emekli olan bir kişi BES’e girip, 10 yıl sistemde kaldığında, 56 yaşında emekli olabiliyor.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT kapsamına giriyor. Bu tarihten sonra hizmet başlangıcı olanlar ise düzenlemeden yararlanamayacak.

Çalılşanların kapsamı için SSK, Emekli Sandığı veya Bağ-Kur ayrımı yapılmayacak.

EYT ŞARTLARI NELER?

8 Eylül 1999 öncesi işe girişi olanlardan kadınlar için 5 bin prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi, erkekler için 5 bin prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi gerekiyor. Prim ve sigortalılık süresi şartlarını karşılayanlar yaşa bakılmadan emeklilik hakkı kazanacak.

Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'da kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresi ve 7 bin 200 prim günü, erkeklerde 25 yıl ve 9 bin prim günü gerekiyor.

Sigortalılık süresini erkekler en son 8 Eylül 2024'te dolduracak.

PRİM GÜNÜ EKSİK OLAN NE YAPACAK?

Prim günü dolmayan kadınlar doğum borçlanması, erkekler de askerlik borçlanması yapabiliyor. Bu sayede eksik günler tamamlanabiliyor.