BİM 20 Ağustos 2024 salı aktüel ürünler kataloğu: 20 Ağustos BİM market aktüel ürünleri yok yok

20 Ağustos 2024 Salı günü BİM marketlerde yer alacak bu indirimli ürünleri kaçırmamak için şimdiden alışveriş listenizi hazırlayın. Bu özel fırsatlar, sınırlı stoklarla sunulacak olup, tüketicilerin ilgisini çekecek nitelikte.

Süt ve Süt Ürünlerinde Büyük İndirimler

BİM market, süt ve süt ürünlerinde cazip indirimlerle karşımıza çıkıyor. Torku Yarım Yağlı Süt 1 L sadece 23,90 TL'den satışa sunulurken, Az Yağlı Ayran ise 4,75 TL gibi uygun bir fiyata raflarda yerini alıyor. Ayrıca, ferahlatıcı bir içecek olan Naneli Ayran da 9,90 TL fiyatıyla tüketicilere sunuluyor. Yemeklerinizin lezzetini artıracak %18 Yağlı Krema ise 27,50 TL'den satılacak.

Lezzetli Atıştırmalıklar ve Tatlılar

Atıştırmalıklar ve tatlılar, bu haftanın öne çıkan indirimli ürünleri arasında yer alıyor. Özellikle Çilekli Quark 23,50 TL, Orman Meyveli Kefir 49,50 TL, ve protein değeri yüksek Protein Süt 34,50 TL'den satışa sunulacak. Bu kategoride ayrıca, Labne İçim 3x 180 G paketi 92,50 TL ve Lor Peyniri Aknaz 1 Kg 49,50 TL'ye sizleri bekliyor.

Et Ürünlerinde Özel Fiyatlar

Et ürünlerinde de önemli indirimler dikkat çekiyor. Acı/Acısız Dana Kebap 62,50 TL, Piliç Salam 57,50 TL ve Dana Döner 219 TL gibi fiyatlarla satılacak. Ayrıca, Bana İnegöl Köfte de 219 TL fiyatıyla raflarda yer alacak.

Dondurmalar ve Soğuk Lezzetler

Yazın serinletici lezzetleri dondurmalar, BİM'de uygun fiyatlarla sunuluyor. Sade Dondurma 90 TL, Kavun Şeftali Dondurma 99 TL, ve Vişne Soslu Vanilyalı Dondurma 27,50 TL gibi fiyatlarla bu hafta satışta olacak.

Kuruyemiş ve Atıştırmalık Çeşitleri

Atıştırmalık sevenler için BİM, geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Karışık Kuruyemiş 90 TL, Tuzlu Leblebi 28,50 TL, ve Mısır Patlağı 34,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Glutensiz ürünler arayanlar içinse Glutensiz Meyve Bar 19,50 TL ve Glutensiz Muffin Kek 34,50 TL gibi seçenekler mevcut.

İçeceklerde Cazip Fiyatlar

BİM market, içecek kategorisinde de cazip fiyatlar sunuyor. Aromalı Maden Suyu Çeşitleri 34,50 TL, Enerji İçeceği 13,50 TL, ve Siyah Çay 109,50 TL'den satışa sunulacak. Bu hafta ayrıca, Gazlı İçecek 34,50 TL ve Buzlu Çay 29,50 TL gibi uygun fiyatlarla tüketicilere ulaşacak.



Kaynak: BİM

Derleme: Gazeteoku