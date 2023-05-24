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ATM’den para çekenler dikkat! Büyük TUZAK var

ATM’den para çekenlere hayati uyarı geldi. Tüm paranızdan olmak istemiyorsanız bu tuzağa dikkat edin. ATM’lerde sizi bekleyen büyük tehlikeye karşı uzmanlar uyardı.

ATM’den para çekenler dikkat! Büyük TUZAK var

Banka müşterileri para yatırma ve çekme işlemleri için şube yerine sıklıkla ATM'leri tercih ediyor. Bu nedenle dolandırıcıların ilk hedefi de ATM'yi kullananlar oluyor. Örneğin, kart şifresi tuşlama ve kart sıkışması durumunda dolandırıcılar, vatandaşları farkında olmadan dolandırabiliyor. Bu süreçte dikkat edilmesi gerekenleri bankalar paylaştı. İşte, ATM kullanırken dikkat edilmesi gerekenler...

Gün içerisinde milyonlarca kişi banka ATM'lerine uğrayarak para çekiyor. Bazı durumlarda vatandaşlar dolandırıcıların tuzağına düşebiliyor.

ŞİFRENİZ KOLAY OLMASIN

Özellikle kart şifresi tuşlama ve kart sıkışması durumunda yapılması gerekenlerle ilgili detaylar vatandaşlarla paylaşıldı. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmanız durumunda bankanıza bilgi vermeniz konusuna da vurgu yapıldı.

Şifrenizin ilk oluştururken kolay, ardıl olan numaraları seçmemeniz konusunda kesinlikle uyarı yapılıyor. Doğum tarihi ve telefon numarasının seçilmemesi konusuna da değiniliyor.

ŞİFRENİZİ SAKIN PAYLAŞMAYIN

İşlem yaptığınız ATM panelinde her zamankinden farklı bir durum (cihaz, kamera, delik vb.) varsa Akbank Müşteri İletişim Merkezi’ni arayarak Bankamızı bilgilendirin. Banka ya da kredi kartı şifrenizi belirlerken sizin ya da yakınlarınızın telefon numarası, doğum tarihi gibi elde edilmesi ve tahmini kolay numaraları seçmeyin.

Bankaların yaptığı duyuruda kart şifrenizin banka görevlisi dahil kimseyle paylaşılmaması gerektiğine vurgu yapılıyor.

KART ŞİFRENİZİ GİRERKEN...

Gelelim en önemli detaylardan birisine... Kart şifrenizi girerken cihazın etrafında bir kamera olabilme durumuna karşın şifrenizi tuşların üzerini kapayarak girmeniz tavsiye ediliyor.

Bu gibi durumlar yaşandığı takdirde hemen bankanızı arayıp bilgi vermeniz ve hesabınızı kapatmanız gerekiyor.

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