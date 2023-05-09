Asgari ücrete DEV zammı Cumhurbaşkanı açıkladı! Bugün müjdeler üst üste geliyor

Asgari ücret zammı 2023 son dakika gelişmeleri 7 milyona yakın çalışan tarafından yakından takip ediliyor. Uzun süreden beri beklenen zam müjdesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Milyonlarca asgari ücretlinin yüzü bu haberle gülecek Çünkü asgari ücrete katmerli zam geliyor. Çalışanların resmen bayram edecek zamlı Maaşlar Mayıs ayından itibaren ödenecek. Cumhurbaşkanı son dakika asgari ücret zammı açıklaması detayları haberimizde…

Asgari ücretli milyonlarca çalışanı ilgilendiren detaylar ortaya çıktı. Asgari ücretliye zam oranları netleşiyor. Tahminler peş peşe gelmeye başladı. “Asgari ücrete ara zam gelecek mi?” sorusuna yeni tahminlerle cevap verildi.

Asgari ücret zammına ilişkin CNN Türk’e son dakika açıklamalarında buluna SGK Dernek Başkanı Emin Yılmaz, şu ifadeleri kullandı; "Asgari Ücret Komisyonu toplamda 15 kişi üzerinden değerlendiriliyor. Buna Çalışma Bakanlığı üzerinden başkanlık yapılarak 5 kişi, iş sendikasını temsilen 5 kişi ve işveren sendikasını temsilen 5 kişi üzerinden toplanıyor.

Burada ana olarak toplantıda enflasyon verileri üzerinden değerlendiriliyor. Gerekli görülürse buna da bir refah payı eklentisi yapılıyor.

Enflasyon bulgusu burada belirleyici nokta olunca ilk altı aylık enflasyon bir sonraki 7 aydan yani temmuzdan sonraki ücretleri belirlemede önemli bir rol oynuyor.

Ocak ayında açıklanan enflasyon oranımız yüzde 6.65, şubat 3.15, mart 2.29, nisan 2,39, mayıs ve haziran ayları takip eden ayın 3’üne kadar açıklanacak. Şu anda onlarla ilgili net bir bilgi yok.

Dört aylık veri üzerinden enflasyon verisine baktığımızda yüzde 15.22’ye geliyor. Yıllık bazda yüzde 43.68’e gelmiş oldu.

Merkez Bankası başkanımızın geçmiş günlerde yapmış olduğu açıklamalar doğrultusunda haziran ayına kadar beklenti yüzde 21.13 üzerinden değerlendirildi.

Somut veriye ulaştığımız ve asgari ücreti oranladığımız zaman rakamları tespit edebiliyoruz."

İŞTE ASGARİ ÜCRETTE ARA ZAM TAHMİNİ!

Milliyet'in haberine göre ise Yeminli Mali müşavir Ahmet Kurtuluş, asgari ücret zammına ilişkin şunları söyledi: Asgari ücret artışının dolar kuruna endeksleneceğini tahmin ediyorum. Şu anda dolar kurunun seyri asgari ücret seviyesini belirleyecektir.

Benim asgari ücrette ara zam tahminim 10 bin lira seviyelerindedir. Temmuz ayına kadar dolar kurunun daha da yükselmesi halinde 11 bin, 11 bin 500 lira seviyeleri gündeme gelebilir.

Benim asgari ücrette ara zam tahminim 10 bin lira seviyelerindedir. Temmuz ayına kadar dolar kurunun daha da yükselmesi halinde 11 bin, 11 bin 500 lira seviyeleri gündeme gelebilir.

3-Asgari ücretliye seyyanen zam ya da refah payı şeklinde ekstra bir zam bekliyor musunuz? Asgari ücretliye seyyanen zam konusunda eğer enflasyon hızlı bir şekilde düşüşe girmezse Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dokunuşu ile sosyal refah payı artışı yapılabilir.

Asgari ücrette yüksek artışların ücret-fiyat sarmalına neden olabileceğinden bahsetmiştik. Ücret artışlarının enflasyona sebebiyet vermemesini temenni ediyoruz.

‘ENFLASYON YÜKSELİRSE SEYYANEN ZAM OLABİLİR’

Gıda fiyatlarındaki düşüşler devam ediyor ama bazı temel gıda maddelerinde yüksek fiyatlar mevcut. Gıda enflasyonunun yaz sezonu ile yeni üretimlerin artmasıyla düşmesini bekliyoruz. Enflasyon düşerse seyyanen zam olmaz, enflasyon yükselirse bir seyyanen zam yapılmasını öngörüyorum."