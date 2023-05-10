Altın borcu olanı dumur edecek tahmin: 8000 olacak

Ons altın fiyatları yaşanan son gelişmelerin ardından tüm dünyanın gündeminde olmaya devam ediyor. Bir yandan dolar kurunda yaşanan artış bir yandan da ons Altın fiyatlarının yükselmesi gram altın fiyatlarını da tetikledi. Gram altın fiyatları yeni bir rekor daha kırarak 1260 TL'nin üstüne çıktı. Yaşanan bu hareketliliğin ardından uzman isimlerden de çok önemli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Altın ve para piyasası uzmanı Artuğ Çetin öyle bir tahminde bulundu ki haberi alanlar kuyumcuya koştu. Gram altın 8.000 TL oluyor.

Altın ve para piyasalarındaki hareketlilik hem Türkiye'nin içinde bulunduğu durum Hem de tüm dünyadaki ekonomik krizler sebebiyle devam ediyor. Dolar kurunda yaşanan yükselişle birlikte Türkiye'de gram altın fiyatlarında da büyük artış oldu. Ayrıca altının ons fiyatı da her geçen gün artmaya devam ediyor. Gram altın geçtiğimiz günlerde yeni bir rekor tazeleyerek 1260 TL seviyesinin de üstüne çıkmıştı. Gram altın fiyatları ile ilgili yeni tahminler de gelmeye devam ediyor. Ezber bozan altın tahminleri altın ve para piyasaları uzmanı Artuğ Çetin'den geldi. Ünlü Ekonomist öyle bir tahminde bulundu ki Duyanlar kuyumcunun yolunu tuttu. Gram altın 8.000 TL olacak elinizi çabuk tutun. İşte gram altının büyük sıçrama yaşayacağı o tarih…

ONS ALTIN FİYATLARI İLE İLGİLİ BOMBA TAHMİN

Altın ve para piyasaları uzmanı artuğ Çetin gram altın fiyatları ile ilgili herkesin şaşkına döndüğü tahminlerde bulundu. ONS Altın fiyatlarının neredeyse 2000 dolara kadar dayandığını belirten Çetin piyasaların Böyle devam etmesi durumunda yeni fiyatlamanın 6000 - 8000 dolar aralığında olacağını söyledi. Bugüne kadar ekonomistler arasında en yüksek tahminde bulunan Çetin aynı zamanda Türkiye'de de dolar kurunun yükselmesi ile birlikte gram altın fiyatlarının yükselişe geçeceğini dile getirdi.

GRAM ALTIN 8.000 TL SEVİYELERİNE DAYANABİLİR

Bir yandan piyasalardaki kötü durum bir yandan da dolar kurundaki yükselişle beraber gram altın fiyatları da tetiklenmeye devam ediyor. Artuğ Çetin bugüne kadar yapılmış en yüksek altın tahminini yaparken Aynı zamanda yatırımcıları da uyardı. Altına yatırım yapmak isteyenlerin acele etmesi gerektiğine dikkat çeken Çetin, ons Altın fiyatlarında yaşanacak olan bu yükselişle birlikte gram altın fiyatlarında da resmen patlama olacağını söyledi. Gram altın fiyatlarını şu anda 1260 TL seviyesini geçtiğini Ancak bunun serbest piyasada daha da yüksek olduğunu belirten Çetin altının ons fiyatındaki yükselişle birlikte gram altınında 8.000 TL seviyelerine çıkabileceği öngörüsünde bulundu.