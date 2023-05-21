Akbank hesabı olanlara duyuru yapıldı! 1500 TL iade almak için başvuru yapmak yetiyor

Türkiye'nin en köklü ve büyük özel bankalarından olan Akbank, müşterileri için bu sabah yeni bir duyuru yayınladı. Akbank hesabı olan herkese ilgilendiren duyuruda başvuru yapılması durumunda 1500 TL'ye Varan para iadesi yapılacağı bildirildi. Akbank hesabı olanlar dikkat, son başvuru tarihini kaçırmadan başvuru yapmanız halinde 1500 TL'ye Varan nakit para alabilirsiniz. İşte Akbank'ın son dakika duyurusunun detayları…

Akbank tarafından vatandaşlara yeni müşteriler ve mevcut için de çeşitli kampanyalar duyurulurken bu süreçte de söz konusu kampanyaları işleme alan Akbank, Mayıs ayında da kampanyaya ilişkin bilgi veriyor. Akbank tarafından güncel kampanyalar da pek çok kişi tarafından takip edilirken, fırsatların da detayları merak ediliyor. Bu doğrultuda da Akbank tarafından gelen açıklamalarda da 1500 TL'ye varan geri ödeme fırsatlarının da ayrıntıları netleşti.

AKBANK'TAN KAMPANYA GELDİ

Akbank resmi internet sayfasında kampanyaya dair de koşul ve detaylar paylaşıldı. Buna göre ise 2 Mayıs'ta başlayarak 30 Mayıs tarihine kadar devam edecek olan bu kampanya Akbank Mobil üzerinden geçerli olacak.

Kampanya koşulları: “Akbanklı olmak istiyorum” adımından ilerleyerek yalnızca ilk defa ve uzaktan müşterimi edinimi sürecini tamamlayan yeni müşteriler ile Akbank Mobil uygulaması üzerinden, SMS ile veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile bilgilendirme yapılan Akbanklılar faydalanabilecekler. Kampanya kapsamında, Akbank’tan otomatik ödenen faturalar için aylık 300 TL, 5 ay boyunca 1.500 TL’ye kadar iade alınabilecek. Vadesiz mevduat hesabından ya da Akbank kredi kartından (Axess, Wings veya Free) yeni verilecek otomatik fatura ödeme talimatları için geçerli olan kampanya, 30 Mayıs tarihine kadar sürecek."