Akaryakıt fiyatlarına OKKALI zam! Gece yarısı gelecek, araç sahipleri yıkılacak

Brent petrol fiyatlarının artışı ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar sebebiyle akaryakıtta meydana gelen zamlar devam ediyor. Motorine 20 Haziran’dan itibaren geçerli olmak üzere 1,64 TL'lik zam bekleniyor.

Brent petrol ve 28 Mayıs seçimi sonrası döviz kurlarında görülen ani çıkışlar sebebi ile akaryakıt fiyatlarına zam haberleri gelmeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı da haftanın son işlem gününde 76,31 Dolar'dan işlem görmüştü.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; 20 Haziran Salı günü itibarıyla motorinin litre fiyatına 1,64 TL'lik yeni bir zam gelmesi bekleniyor.

Motorine 7 Haziran’da 1 lira 36 kuruş, 9 Haziran’da 1 lira 37 kuruş zam gelmişti. Pazartesiyi salıya bağlayan gece gelecek zamla birlikte motorine sadece son 12 günde 4 lira 37 kuruş zam gelmiş olacak.

17 Haziran Cumartesi günü itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin fiyatı: 23,98 TL

Motorin fiyatı: 22,17 TL

Motorin fiyatı: 10,59 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin fiyatı: 24,00 TL

Motorin fiyatı: 22,13 TL

Motorin fiyatı: 10,62 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 24,44 TL

Motorin fiyatı: 22,58 TL

LPG fiyatı: 11,23 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 24,51 TL

Motorin fiyatı: 22,75 TL

LPG fiyatı: 11,01 TL

DİYARBAKIR

Benzin fiyatı: 25,12 TL

Motorin fiyatı: 23,27TL

LPG fiyatı: 10,51 TL